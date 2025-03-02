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≡ Где будут отключать свет в Костанае в предпраздничную неделю
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51262
Где будут отключать свет в Костанае в предпраздничную неделю
Отправлено: 02.03.25 - 09:33
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План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 7 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в восьми районах областного центра.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1124
Re: Где будут отключать свет в Костанае в предпраздничную неделю...
Отправлено: 02.03.25 - 09:33
#1
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Цитата:
закусочкая

))).

А на месте "солнечного", я думаю, можно и в суд подавать на энергетиков - на целый рабочий день обесточить крупный супермаркет. Какие потери для бизнеса и порча продуктов (если на 10 часов отключить холодильники). Чтобы энергетикам неповадно было - так запросто на день кварталы обесточивать.

Сделайте уже нормальные коммуникации, чтобы каждый день город не оставлять без света.
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