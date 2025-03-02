Отправлено: - 09:33

закусочкая

Цитата:))).А на месте "солнечного", я думаю, можно и в суд подавать на энергетиков - на целый рабочий день обесточить крупный супермаркет. Какие потери для бизнеса и порча продуктов (если на 10 часов отключить холодильники). Чтобы энергетикам неповадно было - так запросто на день кварталы обесточивать.Сделайте уже нормальные коммуникации, чтобы каждый день город не оставлять без света.