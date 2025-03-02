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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 03:27
Цитата:
Между нынешним пинком и предыдущими поглаживаниями - огромная разница. Картинка не соответствует действительности
Эл-починно:
Ну разве что пинка под зад нахватает, вместо поглаживания!
Ну разве что пинка под зад нахватает, вместо поглаживания!
Между нынешним пинком и предыдущими поглаживаниями - огромная разница. Картинка не соответствует действительности
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1376
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 06:59
и вот с такими уродами украинцы должны были хотеть дружить или дела иметь?!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 07:42
Реакция наших двух заграничных друзей очень предсказуема! Аж как то неудобно стало, что же так то без выдумки!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 07:45
Дипломатия терпит крах, когда партнеров по переговорам унижают перед всем миром, - заявил президент Германии
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:02
Цитата:
Поверили... А их предупреждали. Трамп сказал четко и ясно - он не на стороне Путина, и не на стороне Зеленского. Он на стороне Америки. Вполне разумный подход к делам. Просто надо было это изначально учитывать.
Карачун:
и вот с такими уродами украинцы должны были хотеть дружить или дела иметь?!
и вот с такими уродами украинцы должны были хотеть дружить или дела иметь?!
Поверили... А их предупреждали. Трамп сказал четко и ясно - он не на стороне Путина, и не на стороне Зеленского. Он на стороне Америки. Вполне разумный подход к делам. Просто надо было это изначально учитывать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:03
Цитата:
Ну ниче, есть же ещё принуждения и силовые методы. Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?
saba:
Дипломатия терпит крах, когда партнеров по переговорам унижают перед всем миром, - заявил президент Германии
Дипломатия терпит крах, когда партнеров по переговорам унижают перед всем миром, - заявил президент Германии
Ну ниче, есть же ещё принуждения и силовые методы. Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:05
Цитата:
А чё тут выдумывать. С 14 года одно и то же говорим - нефиг скакать, далеко все равно не ускачете. Вот и доскакали до финишной прямой.
saba:
Реакция наших двух заграничных друзей очень предсказуема! Аж как то неудобно стало, что же так то без выдумки!
Реакция наших двух заграничных друзей очень предсказуема! Аж как то неудобно стало, что же так то без выдумки!
А чё тут выдумывать. С 14 года одно и то же говорим - нефиг скакать, далеко все равно не ускачете. Вот и доскакали до финишной прямой.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:15
Хозяин Белого Дома порядок наводит:
Цитата:
Цитата:
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Таким образом, в Соединенных Штатах спустя 249 лет с момента провозглашения независимости появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Уточняется, что такое решение принято в целях продвижения единства и общей американской культуры среди граждан.
Таким образом, в Соединенных Штатах спустя 249 лет с момента провозглашения независимости появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Уточняется, что такое решение принято в целях продвижения единства и общей американской культуры среди граждан.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:25
Цитата:
Насмешили!
maxsaf:
Трамп сказал четко и ясно
Трамп сказал четко и ясно
Насмешили!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:27
Цитата:
Я никогда не был за силовые методы, Вы меня с кем то путаете!
maxsaf:
Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?
Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?
Я никогда не был за силовые методы, Вы меня с кем то путаете!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:29
Цитата:
Пошел по пути Казахстана, теперь с ценниками в Америке порядок будет, а то иш ты на Брайтон Бич всё на русском было, непорядок!
maxsaf:
Хозяин Белого Дома порядок наводит:
Хозяин Белого Дома порядок наводит:
Пошел по пути Казахстана, теперь с ценниками в Америке порядок будет, а то иш ты на Брайтон Бич всё на русском было, непорядок!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:39
Цитата:
В отличие от вас Трамп сделал гос. языком язык большинства.
saba:
Пошел по пути Казахстана, теперь с ценниками в Америке порядок будет, а то иш ты на Брайтон Бич всё на русском было, непорядок!
Пошел по пути Казахстана, теперь с ценниками в Америке порядок будет, а то иш ты на Брайтон Бич всё на русском было, непорядок!
В отличие от вас Трамп сделал гос. языком язык большинства.
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