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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 03:27
#3361
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Цитата:
Эл-починно:
Ну разве что пинка под зад нахватает, вместо поглаживания!

Между нынешним пинком и предыдущими поглаживаниями - огромная разница. Картинка не соответствует действительности :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1376
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 06:59
#3362
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и вот с такими уродами украинцы должны были хотеть дружить или дела иметь?!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7264
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 07:42
#3363
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Реакция наших двух заграничных друзей очень предсказуема! Аж как то неудобно стало, что же так то без выдумки!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7264
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 07:45
#3364
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Дипломатия терпит крах, когда партнеров по переговорам унижают перед всем миром, - заявил президент Германии
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:02
#3365
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Цитата:
Карачун:
и вот с такими уродами украинцы должны были хотеть дружить или дела иметь?!

Поверили... А их предупреждали. Трамп сказал четко и ясно - он не на стороне Путина, и не на стороне Зеленского. Он на стороне Америки. Вполне разумный подход к делам. Просто надо было это изначально учитывать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:03
#3366
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Цитата:
saba:
Дипломатия терпит крах, когда партнеров по переговорам унижают перед всем миром, - заявил президент Германии

Ну ниче, есть же ещё принуждения и силовые методы. Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:05
#3367
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Цитата:
saba:
Реакция наших двух заграничных друзей очень предсказуема! Аж как то неудобно стало, что же так то без выдумки!

А чё тут выдумывать. С 14 года одно и то же говорим - нефиг скакать, далеко все равно не ускачете. Вот и доскакали до финишной прямой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:15
#3368
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Хозяин Белого Дома порядок наводит:

Цитата:
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Таким образом, в Соединенных Штатах спустя 249 лет с момента провозглашения независимости появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Уточняется, что такое решение принято в целях продвижения единства и общей американской культуры среди граждан.

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7264
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:25
#3369
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Цитата:
maxsaf:
Трамп сказал четко и ясно

Насмешили!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7264
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:27
#3370
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Цитата:
maxsaf:
Вы же всегда были за силовые методы, кто бы мог подумать, что теперь Украину начнут принуждать, да?

Я никогда не был за силовые методы, Вы меня с кем то путаете!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7264
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:29
#3371
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Цитата:
maxsaf:
Хозяин Белого Дома порядок наводит:

Пошел по пути Казахстана, теперь с ценниками в Америке порядок будет, а то иш ты на Брайтон Бич всё на русском было, непорядок!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.25 - 08:39
#3372
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Цитата:
saba:
Пошел по пути Казахстана, теперь с ценниками в Америке порядок будет, а то иш ты на Брайтон Бич всё на русском было, непорядок!

В отличие от вас Трамп сделал гос. языком язык большинства.
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