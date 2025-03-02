Отправлено: - 08:02

Карачун:

и вот с такими уродами украинцы должны были хотеть дружить или дела иметь?!

Цитата:Поверили... А их предупреждали. Трамп сказал четко и ясно - он не на стороне Путина, и не на стороне Зеленского. Он на стороне Америки. Вполне разумный подход к делам. Просто надо было это изначально учитывать.