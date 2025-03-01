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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 10:54
Цитата:
2 Клоуна, это уже не мало. Осталось ещё одному клоуну где ни будь в Европе, до власти дорваться. Вот тогда точно будет смешно и не скучно, причём сразу всем!
[Исправлено: Эл-починно, 01.03.2025 - 11:55]
ACROS:
Трамп - молодец- завёл весь мир - а, то скучно было смотреть
Трамп - молодец- завёл весь мир - а, то скучно было смотреть
2 Клоуна, это уже не мало. Осталось ещё одному клоуну где ни будь в Европе, до власти дорваться. Вот тогда точно будет смешно и не скучно, причём сразу всем!
[Исправлено: Эл-починно, 01.03.2025 - 11:55]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7259
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 11:09
Цитата:
Пока нет! Процитирую Кайрата:" Будем наблюдать!"
maxsaf:
это не так?
это не так?
Пока нет! Процитирую Кайрата:" Будем наблюдать!"
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7259
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 11:12
Цитата:
Это не моя логика! Мы просто забываем, что там идёт война! И Кропоткино находится на территории воюющей страны, а на войне всякое бывает, надо либо обходные пути искать, либо закладывать потери ,как неизбежный риск!
ACROS:
А, то по логике Сабы выходит
А, то по логике Сабы выходит
Это не моя логика! Мы просто забываем, что там идёт война! И Кропоткино находится на территории воюющей страны, а на войне всякое бывает, надо либо обходные пути искать, либо закладывать потери ,как неизбежный риск!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 11:34
Цитата:
А, никто и не забывает и я лично ОСУЖДАЮ Путина и его оленевода с их кликой, за развязанную захватническую войну против сопредельного государства принесшую гибель сотни тысяч стариков, детей и стой и с этой стороны, но котлеты мне , а мухи вам: - хохлы хоть и условно НАИВНЫЕ и СТРАДАЮЩИЕ, но на практиае:- ХИТРЫЕ и НАГЛЫЕ - помнили ВСЕГДА - столько лет идёт война и сколько раз ОНИ могли РАЗБОМБИТЬ москальские нефтрепроводы и газопроводы идущие на Запад и ПРИНОСЯЩИЕ им доход за транспортировку по их территории, но почему то НИ РАЗУ они этого не сделали.
Неправильно они поступили по отношению к нам, неправильно и ПОДЛО.
[Исправлено: ACROS, 01.03.2025 - 12:58]
saba:
Мы просто забываем, что там идёт война!
Мы просто забываем, что там идёт война!
А, никто и не забывает и я лично ОСУЖДАЮ Путина и его оленевода с их кликой, за развязанную захватническую войну против сопредельного государства принесшую гибель сотни тысяч стариков, детей и стой и с этой стороны, но котлеты мне , а мухи вам: - хохлы хоть и условно НАИВНЫЕ и СТРАДАЮЩИЕ, но на практиае:- ХИТРЫЕ и НАГЛЫЕ - помнили ВСЕГДА - столько лет идёт война и сколько раз ОНИ могли РАЗБОМБИТЬ москальские нефтрепроводы и газопроводы идущие на Запад и ПРИНОСЯЩИЕ им доход за транспортировку по их территории, но почему то НИ РАЗУ они этого не сделали.
Неправильно они поступили по отношению к нам, неправильно и ПОДЛО.
[Исправлено: ACROS, 01.03.2025 - 12:58]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 12:16
Цитата:
Акроса взломали что-ли))
Капс постоянный и обида на хохлов)
За что конкретно они должны ответить?
Что выносят российские трубопроводы ? А Россия что маленький африканский бандустан что не может свои объекты защитить? С России спрос,пусть страховку выплачивают нам за убытки Цитата:
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда
Мелкий рыжий истеричка)
Не с мог маленького еврея сломить
ACROS:
Вопрос не ко мне: - я только спрашивал:- что бы ОБНАГЛЕВШИЕ и ПЕРЕПУТАВШИЕ берега часть хохлов, отвечали за свои ПОДЛЫЕ поступки перед СОЧУСТВУЮЩИМ им и ПЕРЕЖИВАЮЩИМ за них народом.
Вопрос не ко мне: - я только спрашивал:- что бы ОБНАГЛЕВШИЕ и ПЕРЕПУТАВШИЕ берега часть хохлов, отвечали за свои ПОДЛЫЕ поступки перед СОЧУСТВУЮЩИМ им и ПЕРЕЖИВАЮЩИМ за них народом.
Акроса взломали что-ли))
Капс постоянный и обида на хохлов)
За что конкретно они должны ответить?
Что выносят российские трубопроводы ? А Россия что маленький африканский бандустан что не может свои объекты защитить? С России спрос,пусть страховку выплачивают нам за убытки Цитата:
saba:
Трамп сказал Зеленском, без Америки вы никто и звать вас никак! Поэтому сидите, молчите в тряпочку и делайте,что вам говорят, ну а Вэнс сразу заговорил про неуважение к США и самое главное к великому Трампу!
Трамп сказал Зеленском, без Америки вы никто и звать вас никак! Поэтому сидите, молчите в тряпочку и делайте,что вам говорят, ну а Вэнс сразу заговорил про неуважение к США и самое главное к великому Трампу!
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда
Мелкий рыжий истеричка)
Не с мог маленького еврея сломить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 12:16
Цитата:
Дорвался же
25 лет назад уже дорвался
Эл-починно:
2 Клоуна, это уже не мало. Осталось ещё одному клоуну где ни будь в Европе, до власти дорваться.
2 Клоуна, это уже не мало. Осталось ещё одному клоуну где ни будь в Европе, до власти дорваться.
Дорвался же
25 лет назад уже дорвался
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17723
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 12:20
Цитата:
К вам это к кому?
К акционерам КТК?)
А почему они должны учитывать ваши интересы если у них своя цель
Вынести российские трубопроводы
Нефиг с Россией дружить
Надо тянуть ветку в обход России
Не удивлюсь что это США ещё команду дали чтобы мы сейчас на Азербайджан запиталисьЦитата:
Вы сами ответили
Потомучто они приносили доход Украине
Война идёт
А агрессор ещё платит бабки тому на кого напал
Дебилистика высшей пробы
ACROS:
Неправильно они поступили по отношению к нам, неправильно и ПОДЛО.
Неправильно они поступили по отношению к нам, неправильно и ПОДЛО.
К вам это к кому?
К акционерам КТК?)
А почему они должны учитывать ваши интересы если у них своя цель
Вынести российские трубопроводы
Нефиг с Россией дружить
Надо тянуть ветку в обход России
Не удивлюсь что это США ещё команду дали чтобы мы сейчас на Азербайджан запиталисьЦитата:
ACROS:
столько лет идёт война и сколько раз ОНИ могли РАЗБОМБИТЬ москальские нефтрепроводы и газопроводы идущие на Запад и ПРИНОСЯЩИЕ им доход за транспортировку по их территории, но почему то НИ РАЗУ они этого не сделали.
столько лет идёт война и сколько раз ОНИ могли РАЗБОМБИТЬ москальские нефтрепроводы и газопроводы идущие на Запад и ПРИНОСЯЩИЕ им доход за транспортировку по их территории, но почему то НИ РАЗУ они этого не сделали.
Вы сами ответили
Потомучто они приносили доход Украине
Война идёт
А агрессор ещё платит бабки тому на кого напал
Дебилистика высшей пробы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 19:17
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 20:40
Цитата:
Пи чём тут обида: - дрон чей был- хохолский; КТК -чьё - наше; они знали об этом- знали.
Нахера бомбили тогда- что бы ВСЕМ насолить, у них НАТУРА такая-хохлацкая.
Вот пусть с них Токаев и требует компенсации.
С какой стати им это прощать??? Они кто нам- братья ??
Что то ничего не слышно что идут разборки- как будто наш МИД язык в одно место засунул.
Нам какое дело до их целей.
Пусть хоть русские всех их поубивают - нам от этого ни хорошо ни плохо.
abaika95:
обида на хохлов)
обида на хохлов)
Пи чём тут обида: - дрон чей был- хохолский; КТК -чьё - наше; они знали об этом- знали.
Нахера бомбили тогда- что бы ВСЕМ насолить, у них НАТУРА такая-хохлацкая.
Вот пусть с них Токаев и требует компенсации.
С какой стати им это прощать??? Они кто нам- братья ??
Что то ничего не слышно что идут разборки- как будто наш МИД язык в одно место засунул.
Нам какое дело до их целей.
Пусть хоть русские всех их поубивают - нам от этого ни хорошо ни плохо.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 22:17
Цитата:
Только в порядке приоритетов ваша очередь на компенсацию наступит после США и Европы, лет так через 150 примерно.
ACROS:
Вот пусть с них Токаев и требует компенсации.
Вот пусть с них Токаев и требует компенсации.
Только в порядке приоритетов ваша очередь на компенсацию наступит после США и Европы, лет так через 150 примерно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 22:20
Цитата:
Раз платит бабки, значит не война, а СВО. А то тут аналогии звучат - агрессор пришел в чужую квартиру, комнату в ней отжал. А по факту получается, что не отжал, а сначала арендовал, а теперь выкупает в рассрочку.
abaika95:
Война идёт А агрессор ещё платит бабки тому на кого напал
Война идёт А агрессор ещё платит бабки тому на кого напал
Раз платит бабки, значит не война, а СВО. А то тут аналогии звучат - агрессор пришел в чужую квартиру, комнату в ней отжал. А по факту получается, что не отжал, а сначала арендовал, а теперь выкупает в рассрочку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 22:37
Цитата:
Перед этим Трамп объявил, что соглашение будет подписано, ручки лежали на столе. Зеленский теперь говорит, что готов что угодно подписать, но не знает, подпишет ли США. Скорее всего он даже перед уходом успел подпись поставить.
abaika95:
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда Мелкий рыжий истеричка) Не с мог маленького еврея сломить
Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некуда Мелкий рыжий истеричка) Не с мог маленького еврея сломить
Перед этим Трамп объявил, что соглашение будет подписано, ручки лежали на столе. Зеленский теперь говорит, что готов что угодно подписать, но не знает, подпишет ли США. Скорее всего он даже перед уходом успел подпись поставить.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 22:45
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 22:47
Цитата:
Так было при Байдене. Щас все несколько иначе выглядит.
Эл-починно:
Вне политики и вне конкуренции, так нарисовал ИИ отношения США с Киевом
Вне политики и вне конкуренции, так нарисовал ИИ отношения США с Киевом
Так было при Байдене. Щас все несколько иначе выглядит.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 22:52
Цитата:
Ну разве что пинка под зад нахватает, вместо поглаживания! А так роли как были так и остались! Те ещё мазохисты.
maxsaf:
Щас все несколько иначе выглядит.
Щас все несколько иначе выглядит.
Ну разве что пинка под зад нахватает, вместо поглаживания! А так роли как были так и остались! Те ещё мазохисты.
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