Отправлено: - 12:16

ACROS:

Вопрос не ко мне: - я только спрашивал:- что бы ОБНАГЛЕВШИЕ и ПЕРЕПУТАВШИЕ берега часть хохлов, отвечали за свои ПОДЛЫЕ поступки перед СОЧУСТВУЮЩИМ им и ПЕРЕЖИВАЮЩИМ за них народом.

saba:

Трамп сказал Зеленском, без Америки вы никто и звать вас никак! Поэтому сидите, молчите в тряпочку и делайте,что вам говорят, ну а Вэнс сразу заговорил про неуважение к США и самое главное к великому Трампу!

Цитата:Акроса взломали что-ли))Капс постоянный и обида на хохлов)За что конкретно они должны ответить?Что выносят российские трубопроводы ? А Россия что маленький африканский бандустан что не может свои объекты защитить? С России спрос,пусть страховку выплачивают нам за убытки Цитата:Ну этой встречей Трамп закопал себя ниже некудаМелкий рыжий истеричка)Не с мог маленького еврея сломить