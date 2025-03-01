НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  Cеют то, что смогут сохранить - Костанайские аграрии подсказывают, как реально помочь диверсификации
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51261
Cеют то, что смогут сохранить - Костанайские аграрии подсказывают, как реально помочь диверсификации
Отправлено: 01.03.25 - 17:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно в рамках выставки «АгроКостанай-2025» палата предпринимателей Костанайской области организовала небольшое предпосевное агросовещание. Традиционно на нем финансовые институты презентовали свои программы поддержки. Одну из них костанайцы предложили расширить.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7719
Re: Cеют то, что смогут сохранить - Костанайские аграрии...
Отправлено: 01.03.25 - 17:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот эта Кулибаевкая Палата Предпринимателей - совершенно БЕСТОЛКОВАЯ и БЕСМЫСЛЕННАЯ организация.
Для чего она ?? Такая же БЕСТОЛКОВАЯ как и Союз Фермеров.

Что они там решают, для чего собираются- водочки попить ??

Есть ли ТОЛК от их собирании и решении ПРОСТОМУ фермеру- я лично НЕ ВИЖУ.

Может ЛИЧНО для своих хозяйств что то они решают у властей под бла-бла заботу - тогда понятен их мотив.

Для этого есть САУНЫ с девками.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7453
Re: Cеют то, что смогут сохранить - Костанайские аграрии...
Отправлено: 01.03.25 - 21:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдается мне под эгидой этой самой палаты предпринимателей собираются элита или весь цвет научной интеллигенции страны или области и элементарно отнимают хлеб у сотрудников министерства сх,а последние молча получают нехилые зарплаты и от стыда молчат в тряпочку
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 133, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 133
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS