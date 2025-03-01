Отправлено: - 19:20

Добринцофф:

так может быть не гостиницы надо строить и аквапарки за 10млрд,а детские лагеря?

[Исправлено: Эл-починно, 01.03.2025 - 20:21]

Цитата:Там "наверху" видней, зачем и почему похерили все детские лагеря. Что теперь в очередь записываться нужно.