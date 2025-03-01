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≡ «Один «живой» на всю область?» - На огромную очередь за путевками в детский лагерь "Болашак" жалуются жители Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51261
«Один «живой» на всю область?» - На огромную очередь за путевками в детский лагерь "Болашак" жалуются жители Костаная
Отправлено: 01.03.25 - 19:16
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- Давка такая на все четыре этажа! Дичь полная! - комментирует наша подписчица. - Сегодня в 10:00 должны были начать продавать путёвки. Ещё десяти не было, вышел директор лагеря и сказал, что всё, расходитесь, сегодня 300 купонов раздали, и всё, приходите завтра!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10245
Re: «Один «живой» на всю область?» - На огромную очередь за...
Отправлено: 01.03.25 - 19:16
#1
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Информация для акима,так может быть не гостиницы надо строить и аквапарки за 10млрд,а детские лагеря?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4046
«Один «живой» на всю область?» - На огромную очередь за путевками в детский лагерь "Болашак" жалуются жители Костаная
Отправлено: 01.03.25 - 19:20
#2
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Цитата:
Добринцофф:
так может быть не гостиницы надо строить и аквапарки за 10млрд,а детские лагеря?

Там "наверху" видней, зачем и почему похерили все детские лагеря. Что теперь в очередь записываться нужно.

[Исправлено: Эл-починно, 01.03.2025 - 20:21]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10245
«Один «живой» на всю область?» - На огромную очередь за путевками в детский лагерь "Болашак" жалуются жители Костаная
Отправлено: 01.03.25 - 19:29
#3
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Цитата:
Эл-починно:
Там "наверху" видней, зачем и почему похерили все детские лагеря. Что теперь в очередь записываться нужно.

Лагеря работали от разных организаций и соответственно в них отдыхали дети трудящихся.
У меня родители работали в геологии,а отдыхать я ездил в пионерлагерь "Юный геолог".
Так как сейчас нет ни производства ни организаций то и лагеря содержать некому.
Если только "Юный спекулянт", или "Юный таксист" :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4046
«Один «живой» на всю область?» - На огромную очередь за путевками в детский лагерь "Болашак" жалуются жители Костаная
Отправлено: 01.03.25 - 19:36
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Так как сейчас нет ни производства ни организаций то и лагеря содержать некому.

Ну так куда дели "Строитель" или "Энергетик" - они то вроде и сегодня есть? :lol: 8-)
ПС - я имею ввиду организации.

[Исправлено: Эл-починно, 01.03.2025 - 20:37]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7259
«Один «живой» на всю область?» - На огромную очередь за путевками в детский лагерь "Болашак" жалуются жители Костаная
Отправлено: 01.03.25 - 20:43
#5
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Цитата:
Эл-починно:
Строитель" или "Энергетик" - они

Ещё в 90 е продали
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