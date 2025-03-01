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- И каждый раз до критической точки доходит ситуация и ЧС не видят, пока люди не начинают молить о помощи, - комментируют ситуацию жители. - Акимат сообщает, что насыпь сделают вокруг кладбища. Но решит ли это проблему? Вода мимо пойдет - на село. Дальше что?