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≡ Канал вокруг кладбища стал пополняться водой в селе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51261
Канал вокруг кладбища стал пополняться водой в селе в Костанайской области
Отправлено: 01.03.25 - 18:42
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- И каждый раз до критической точки доходит ситуация и ЧС не видят, пока люди не начинают молить о помощи, - комментируют ситуацию жители. - Акимат сообщает, что насыпь сделают вокруг кладбища. Но решит ли это проблему? Вода мимо пойдет - на село. Дальше что?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
426
Канал вокруг кладбища стал пополняться водой в селе в Костанайской области
Отправлено: 01.03.25 - 18:42
#1
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Если кладбище затопит, плохой знак, для барбосов из районного акимата плохой, люди будут проклинать, проклинать всех, и акимат в первую очередь

[Исправлено: ОГПУ, 01.03.2025 - 21:14]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4046
Канал вокруг кладбища стал пополняться водой в селе в Костанайской области
Отправлено: 01.03.25 - 19:00
#2
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Пока в стране люди в знаки и суеверия верят, реформы бесполезны и безмылен.
Сначала нужно образование на нужный уровень поднять, а это походу уже не возможно. 8-)
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7452
Re: Канал вокруг кладбища стал пополняться водой в селе в...
Отправлено: 01.03.25 - 20:54
#3
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, люди будут проклинать, проклинать всех, и акимат в первую очередь

Кто-то обул всю страну, проклятия сыпятся со всех сторон,а с них как с гуся вода,живут и здравствуют
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