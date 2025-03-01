Re: Cеют то, что смогут сохранить - Костанайские аграрии...

Отправлено: - 17:15

Вот эта Кулибаевкая Палата Предпринимателей - совершенно БЕСТОЛКОВАЯ и БЕСМЫСЛЕННАЯ организация.

Для чего она ?? Такая же БЕСТОЛКОВАЯ как и Союз Фермеров.



Что они там решают, для чего собираются- водочки попить ??



Есть ли ТОЛК от их собирании и решении ПРОСТОМУ фермеру- я лично НЕ ВИЖУ.



Может ЛИЧНО для своих хозяйств что то они решают у властей под бла-бла заботу - тогда понятен их мотив.



Для этого есть САУНЫ с девками.