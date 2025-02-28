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Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51258
Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
Отправлено: 28.02.25 - 16:31
Депутат обратил внимание, что правительство объясняет дефицит бюджета исключительно низкими налогами, но при этом нет реформ в администрировании, борьбе с дроблением бизнеса и нагрузке на ФОТ (фонд оплаты труда).
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7450
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 16:31
После всяких стометровки,подставы с бородатыми подростками,штрафы на ровном месте и всяких разных притеснении останутся одни супермаркеты которыми владеют очень крутые дядьки,а последние не дадут себя в обиду
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 16:48
Цитата:///акимы строят стадионы и бассейны,//
Не про нашего акима с "Осьминогом" ?
Не про нашего акима с "Осьминогом" ?
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 16:51
Цитата:///Первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин ответил, что сокращения уже были,//
Не было: " вывозка старых диванов за СЧЁТ бюджетных денег стоимостью ПЯТЬСОТ миллионов тенге..."
Не было: " вывозка старых диванов за СЧЁТ бюджетных денег стоимостью ПЯТЬСОТ миллионов тенге..."
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 16:56
Цитата:///члены экономического и финансового блока правительства во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным активно защищают проект нового Налогового кодекса.///
А, что его ЗАЩИЩАТЬ: - Президент СКАЗАЛ, значит так и будет - зачем эта игра на публику, как будто КАРМАННЫЙ Парламент его отменит и НЕПРОФФЕССИОНАЛЬНОЕ Правительство что то придумает ЛУЧШЕ.
Легче залесть в карман ДОБРОСОВЕСТНЫХ работников МСБ, чем АДМИНИСТРИРОВАТЬ цепочку НДС.
А, что его ЗАЩИЩАТЬ: - Президент СКАЗАЛ, значит так и будет - зачем эта игра на публику, как будто КАРМАННЫЙ Парламент его отменит и НЕПРОФФЕССИОНАЛЬНОЕ Правительство что то придумает ЛУЧШЕ.
Легче залесть в карман ДОБРОСОВЕСТНЫХ работников МСБ, чем АДМИНИСТРИРОВАТЬ цепочку НДС.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17723
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 17:47
Бои бульдогов под ковров
Делают вид что борятся,борятся,борятся
А на деле до первого окрика или команды из АП
Делают вид что борятся,борятся,борятся
А на деле до первого окрика или команды из АП
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 725
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 20:30
Депутаты в Парламенте не поддержали Шаталова, т.к знают, что лучше помалкивать в тряпочку, чтобы с депутатов не выгнали и не лишиться привилегий, ничего не делая, даже думать не надо! А тут депутатам надо думать, что бы овцы были целы и волки сыты, и очень хорошо думать, да так, чтобы среди депутатов была состязания по данному вопросу, кто предложит реальную возможность исправить экономику! Возможно нужно начать с самих депутатов, потом акимов областей и так далее, затем сократить бюджетные вливания бюджетной помощи аграриям, прочим бизнесменам, сократить число прозаседавшихся, если можно их так назвать и по другим направлениям, реально усилить борьбу с коррупцией, всех законодательно работать на экономику, те кто против развития экономики, изымать имущество, кем бы он не был! Надеяться на нефть, газ, природные ресурсы, продукты земледелия, в нынешней ситуации, нельзя! Они могут иссякнуть при таком управлении экономикой! Вопрос сейчас стал очень серьезный и болезненный! Нужны перемены! Может поучиться основам экономического развития у соседнего Китая, при этом применяя уголовное, административное законодательство, существующее в этой стране и экономика встанет с колен, а дармоедов и меркантильных станет меньше!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7258
Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
Отправлено: 28.02.25 - 22:11
Цитата:
А ничего, что меркантильные, как раз двигают экономику вперёд? Ведь для того, чтобы набить свой карман, сначала нужно поделиться с работниками и отдать государству налоги! А не меркантильный, прекрасно душный Манилов будет сидеть и мечтать о прекрасном будущем, но ни работников у него не будет и никаких отчислений в бюджет!
абике:
меркантильных
меркантильных
А ничего, что меркантильные, как раз двигают экономику вперёд? Ведь для того, чтобы набить свой карман, сначала нужно поделиться с работниками и отдать государству налоги! А не меркантильный, прекрасно душный Манилов будет сидеть и мечтать о прекрасном будущем, но ни работников у него не будет и никаких отчислений в бюджет!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2158
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 22:44
"Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги"
...
После такого заголовка текст можно и не читать.
...
Для того, чтобы показать расчёты, их сначала нужно сделать.
А это - планирование, размышления о будущем... Со всеми вытекающими.
А правительству тупо нужно "заткнуть дыры в бюджете" СЕЙЧАС.
И, не умея планировать, думать о будущем, выход ему видится в одном - повысить налоги и придумать новые штрафы.
Где ж ещё ему деньги брать?
...
После такого заголовка текст можно и не читать.
...
Для того, чтобы показать расчёты, их сначала нужно сделать.
А это - планирование, размышления о будущем... Со всеми вытекающими.
А правительству тупо нужно "заткнуть дыры в бюджете" СЕЙЧАС.
И, не умея планировать, думать о будущем, выход ему видится в одном - повысить налоги и придумать новые штрафы.
Где ж ещё ему деньги брать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4042
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 01.03.25 - 01:00
//Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги//
Лично я бы усомнился, правительство ли это, может мошенники какие?!
Лично я бы усомнился, правительство ли это, может мошенники какие?!
Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
Отправлено: 01.03.25 - 12:18
Цитата:
Всех перечислили ??
А, остальных по традиции: РАССТРЕЛЯТЬ !!!
Тогда спрошу по Токаевски и на фоне ситуации с Турткараевой, напомню - лучшего руководителя лучшего РОНО в области: "...а, кто же тогда будет РАБОТАТЬ...."
[Исправлено: ACROS, 01.03.2025 - 13:23]
абике:
кем бы он не был
кем бы он не был
Всех перечислили ??
А, остальных по традиции: РАССТРЕЛЯТЬ !!!
Тогда спрошу по Токаевски и на фоне ситуации с Турткараевой, напомню - лучшего руководителя лучшего РОНО в области: "...а, кто же тогда будет РАБОТАТЬ...."
[Исправлено: ACROS, 01.03.2025 - 13:23]
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 01.03.25 - 12:21
Цитата:
Видать настольная их книга: - "Приключение Чиполлино" Джанни Родари.
Skeptic:
повысить налоги и придумать новые штрафы.
повысить налоги и придумать новые штрафы.
Видать настольная их книга: - "Приключение Чиполлино" Джанни Родари.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7258
Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
Отправлено: 01.03.25 - 15:09
Цитата:
Они читать не умеют, только мультик смотрели!
ACROS:
Видать настольная их книга: - "Приключение Чиполлино" Джанни Родари.
Видать настольная их книга: - "Приключение Чиполлино" Джанни Родари.
Они читать не умеют, только мультик смотрели!
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