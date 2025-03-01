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≡ Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51258
Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
Отправлено: 01.03.25 - 11:15
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Мне кажется, слова руководителя государства о том, что проведение жилищной реформы было ошибкой, до сих пор эхом отзываются во всех уголках нашей страны. К сожалению, чем больше я вникал в содержание интервью, тем больше убеждался в том, что уважаемый Альберт Павлович не настроен на откровенный разговор.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7717
Re: Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
Отправлено: 01.03.25 - 11:15
#1
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Цитата:///не настроен на откровенный разговор///

А, зачем ему это надо.

Цитата:///попытку отмежеваться от допущенных ошибок!//

Так и выходит: - главное в их работе- ИМИДЖ - что то сделать НЕСУРАЗНОЕ и потом - ДОЛГО, НУДНО И НЕВНЯТНО обьяснять почему это не получилось и самое главное- не их ВИНА в этом.

Цитата://Таким образом постарался сохранить имидж руководящих органов власти.///

Стандартное: "..без ЯВНОГО злого умысла...."




Цитата:///как бы поступил наш уважаемый депутат и какие бы он слова говорил, если бы жилищная реформа завершилась успешно?!//

Ну это НАВРЯД ли - спросите лучше что у них НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ- ихнее ФИИР; мифические "СТО шагов"; "2030"; "Рухани Жангыру" и много чего.



Если бы ПОЛУЧИЛОСЬ- то элементарно - не хватило бы металла с Кармета на ордена и медали и очередь была бы за наградами и должностями.

Цитата://если ты стал депутатом, то должен честно и мужественно отстаивать интересы народа. ///

Но, это НАВРЯД ли: так как они НЕ НАРОДНЫЕ, а СПИСОЧНЫЕ по партийному списку, а там главное- быть лояльным или акиму или Президенту.
Народ, избиратели за Рау - не ГОЛОСОВАЛ.

Те две-три бабушки из Лисаковки, которым он помог очистить двор от снега и вывезти мусор и залил им уши про нью-ОСИ, не в счёт.


А, как считают бюллетни и подводят итоги и в чью пользу - не мне рассказывать.

Цитата:///Попытку изобразить активную деятельность.//

А, что остаётся делать пенсионеру (как будто в стране нет толковых и молодых людей, могущих что то сказать с трибуны и руководить Парламентом в отсутствие Спикера Мажилиса) - он ведь ни ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ.

Ему это и НЕ НАДО.

Пенсия есть, сына устроил, акции ему обеспечил - а, там хоть трава не расти.

Цитата://Сейчас, когда прошло уже много месяцев, надо давать более подробную и конкретную информацию.//

Это называется :"...держать нос ПО ВЕТРУ..", то есть отвечать сразу- себе дороже- нужно было узнать обстановку в АП по этому поводу, угадать настроение хозяина и только потом ( стаж и опыт гос.чиновника обязывает так делать) что то отвечать изобразив это в интервью.

Итог статьи автора, его тональность: - так работают депутаты Мажлиса, и НИКТО и НИКОГДА не отвечает за свои действия - и самое главное в их работе: - УГОДИТЬ хозяину, а не НАРОДУ.
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
117
Re: Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
Отправлено: 01.03.25 - 12:24
#2
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Их главная задача в кресле как можно дольше удержаться.вот и все
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2206
Re: Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
Отправлено: 01.03.25 - 12:44
#3
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Цитата:
К сожалению, чем больше я вникал в содержание интервью, тем больше убеждался в том, что уважаемый Альберт Павлович не настроен на откровенный разговор. У меня сложилось впечатление, что вице-спикер мажилиса после провала жилищной реформы использует свое интервью как один из способов реабилитации депутатского корпуса в глазах общественности.

Источник:


Потому что они по большому счёту в этой сфере ЖКХ они теоретики а не практики. И в разработках никогда не допускают практиков.Тут скажем откровенно каждый суслик в поле агроном.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2206
Re: Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
Отправлено: 01.03.25 - 12:53
#4
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Цитата:
Конечно, я не знаю, как бы поступил и что бы говорил на месте депутата мажилиса, ведь я никогда им не был! Но я знаю одно: если ты стал депутатом, то должен честно и мужественно отстаивать интересы народа.

Источник:

Вот был бы цирк! Я то знаю Мориса лично! С каждого общего собрания жильцов его выгоняет народ. Вот бы чудес натворил, мама дорогая...
Цитата:
Возникает вопрос: наломали дров, а что дальше? Что делать кооперативам, которые сильно пострадали в процессе проведения реформы?

Источник:
да очень просто..многие ОСИ и ПТ закрываются и возвращаются в КСК и ПКСК.. потому что за тот тариф который в КСК и ПКСК СОДЕРЖАТЬ оси и пт невозможно , а за больший тариф при том же сервисе нет смысла
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7450
Re: Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
Отправлено: 01.03.25 - 14:10
#5
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[b] главной причиной перерождения ПКСК/КСК в преступные организации[/b Вроде какими-то санкциями угрожали кто не перейдет в оси,как крестьян сгоняли в колхозы,теперь это признают за преступления, ну и времена, успевай держать нос по ветру и переобуваться на ходу. Буквально полгода назад зеленчкгму весь конгресс аплодировал,а вчера взашей прогнали.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4042
Re: Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
Отправлено: 01.03.25 - 14:21
#6
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Прочитал статью, какой то самоизвержимый и себе противоречивый поток неосознания. Бред в общем. Ну или много слов ни о чём.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
725
Re: Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
Отправлено: 01.03.25 - 15:28
#7
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Статья ни о чем! Простое сотрясение звука! Звук уже все слышали! Кому не нравится политика костанайских и других депутатов, соберите курултай области и требуйте от Парламента РК признать, что они неспособные менеджеры в ЖКХ! А тут автор развел лекцию, ни о чем! Пусть попробует изменить как ему хочется, разве кто-то ему запрещает делать как он хочет, пусть начнет с дома, где он живет, по своему, не так как установили Рау и Смышляева! Болтать не мешки ворочать!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2158
Re: Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?
Отправлено: 01.03.25 - 15:58
#8
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Чего автор сего текста сказать-то хотел?
Он упоминаемый закон "О жилищных отношениях" вообще читал? Там всё прописано... И пр ОСИ с ПТ, и про КСК...
А про "...перерождение ПКСК/КСК в преступные организации..." сильно сказано.
Примеры у него есть такого перерождения?
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