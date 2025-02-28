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Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51258
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 28.02.25 - 17:52
"Особенно востребованы инженеры, технический персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии. В дальнейшем эта тенденция будет возрастать", - заявил Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний.
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Re: Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет...
Отправлено: 28.02.25 - 17:52
Цитата:///добавил Ашимбаев.///
С добрым утром, парламентарии!!!
Только проснулись??
Не знали что кадровый голод в стране уже давно ???
Это народ и БЕЗ ВАС знает - самое главно- что вы делаете что бы ликвидировать этот кадровый голод ??
С добрым утром, парламентарии!!!
Только проснулись??
Не знали что кадровый голод в стране уже давно ???
Это народ и БЕЗ ВАС знает - самое главно- что вы делаете что бы ликвидировать этот кадровый голод ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17722
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 28.02.25 - 18:07
Не проблема что кадровый голод
Проблема что рабочие профессии типа электриков и сантехников маргинализируются СМИ и соц сетями и преподносятся как нечто грязное
Фу фу парень электрик, так никто с ним встречаться не будет, он же явно алкаш и бедный
Зато если юрист или экономист то сразу ухоженный петух в костюмчике ездящий на дорогой машине
Молодежь смотрит на это всё и на кого идёт учится? Естественно на бесполезных юристов, отучились а потом сидят в марте кофем торгуют
Их же тысячи по стране
Охранников, доставщиков,таксистов и официантов с дипломами юристовэкономистов
Хотя если взять по гамбургскому счету
Мужики электрики(хорошие спецы) уже дома свои содержат, на двух машинах ездят и отдыхают за границей
А юристы додики в очочках сидят,с получки до получки живут и на бич пакетах экономят.
Вы с школы начинайте
Снимайте фильмы о работах
Сериалы
Док сюжеты и крутите в кино и на ТВ
В соц сети запускайте
И кадровый голод сразу же спадет
Проблема что рабочие профессии типа электриков и сантехников маргинализируются СМИ и соц сетями и преподносятся как нечто грязное
Фу фу парень электрик, так никто с ним встречаться не будет, он же явно алкаш и бедный
Зато если юрист или экономист то сразу ухоженный петух в костюмчике ездящий на дорогой машине
Молодежь смотрит на это всё и на кого идёт учится? Естественно на бесполезных юристов, отучились а потом сидят в марте кофем торгуют
Их же тысячи по стране
Охранников, доставщиков,таксистов и официантов с дипломами юристовэкономистов
Хотя если взять по гамбургскому счету
Мужики электрики(хорошие спецы) уже дома свои содержат, на двух машинах ездят и отдыхают за границей
А юристы додики в очочках сидят,с получки до получки живут и на бич пакетах экономят.
Вы с школы начинайте
Снимайте фильмы о работах
Сериалы
Док сюжеты и крутите в кино и на ТВ
В соц сети запускайте
И кадровый голод сразу же спадет
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 28.02.25 - 19:18
Цитата:
Чё, Абайка, проблемы? Электрон и я уехали, одни бастыки остались?
abaika95:
Проблема что рабочие профессии типа электриков и сантехников маргинализируются СМИ и соц сетями и преподносятся как нечто грязное
Проблема что рабочие профессии типа электриков и сантехников маргинализируются СМИ и соц сетями и преподносятся как нечто грязное
Чё, Абайка, проблемы? Электрон и я уехали, одни бастыки остались?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 724
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 28.02.25 - 19:59
В Казахстане население толком не работало, привыкли к иждивенчеству, отсюда каждый второй в стране судим за умышленные преступления! Скоро вообще работать не будут, все будут судимые! Некому учить молодежь на рабочие профессии, а если и выучили их, то они идут в торговлю, распространяют наркотики, доставляют товары, пищу "богатым", занимаются мошенничеством, таксуют, скоро некому будет работать в СТО, механизаторами и тому подобное, потому что сельхозпроизводители не платят им заработанные деньги, отсюда несправедливость! Многие уже разбалованы бюджетными подношениями, многие уже полностью идут на то, чтобы своровать деньги или украсть! Ответственности никакой, то есть нуле, поэтому Парламент поздно забеспокоился, уже скоро вообще никто в стране работать не будет, все привыкли к халяве в жалостливом гос-ве! Только горло дерут : Дайте из бюджета! Всем подавай за бесплатно жилье, авто подешевле, особенно японского производства, бензин за 100 тенге, незаконно требуют не взимать налоги. Это ситуация произошла не за один год, она накапливалась годами, шел рост маргиналов, преступников, иждивенцев, и никто ни за что не нес ответственность, и потому явно стало, что в стране слабые кадры в управлении гос-вом, причем еще и меркантильные! Какой народ, такие и бояре!
[Исправлено: абике, 28.02.2025 - 21:04]
[Исправлено: абике, 28.02.2025 - 21:04]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7257
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 28.02.25 - 22:06
Просто утром подойдите к колледжу автотранспорта, посмотрите сколько молодежи там учится, как и в медколледже! Время юристов и экономистов закончилось! Это я сказал про те колледжи которые видел, потому что первый проезжаю, когда на работу еду, со вторым рядом жил! Молодые люди выбирают сейчас то, что гарантировано обеспечит работу в будущем. Магия громких названий кончилась!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2157
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 28.02.25 - 22:34
Я ещё лет десят назад говорил, что кадровая и национальная политика Назарбаева приведёт к тому, что Казахстан станет "золотым дном" для иностранцев.
Практически ВСЕ СВОИ грамотные специалисты, вне зависимости от национальности, из страны уехали.
И теперь, чтобы в стране хоть что-то и хоть как-то работало, власть вынуждена (раньше писал "будет") платить огромные деньги иностранным специалистам, приезжающим сюда на работу "вахтовым методом".
По сути - тем же НАШИМ бывшим согражданам. Ибо кто ещё знает нашу специфику так, как они/мы сами?
...
Истря со строительством ТЭЦ - самая яркая иллюстрация к этому.
Про АЭС я уже не говорю...
[Исправлено: Skeptic, 28.02.2025 - 23:37]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1879
Re: Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет...
Отправлено: 01.03.25 - 03:42
Цитата:
.....постепенно начинают прозревать....может вернёмся поможем
maxsaf:
Чё, Абайка, проблемы? Электрон и я уехали, одни бастыки остались?
Чё, Абайка, проблемы? Электрон и я уехали, одни бастыки остались?
.....постепенно начинают прозревать....может вернёмся поможем
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 01.03.25 - 05:41
Цитата:
Разумеется, поможем, но на наших условиях
родом из Шанхая2022:
постепенно начинают прозревать....может вернёмся поможем
постепенно начинают прозревать....может вернёмся поможем
Разумеется, поможем, но на наших условиях
Re: Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет...
Отправлено: 01.03.25 - 12:14
Цитата:
Потому что там гарантирована работа после окончания: - или в Аллюр или в строщийся КИА, тем более вроде они перешли под юридикцию Аллюра по соглашению.
Цитата:
Потому что там тоже гарантирована работа: или у частника или в гос.больницу.
saba:
Молодые люди выбирают сейчас то, что гарантировано обеспечит работу в будущем
Молодые люди выбирают сейчас то, что гарантировано обеспечит работу в будущем
Потому что там гарантирована работа после окончания: - или в Аллюр или в строщийся КИА, тем более вроде они перешли под юридикцию Аллюра по соглашению.
Цитата:
saba:
как и в медколледже!
как и в медколледже!
Потому что там тоже гарантирована работа: или у частника или в гос.больницу.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7257
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 01.03.25 - 12:32
Цитата:
Вот и получается, что не гарантирована работа, только после университета, особенно на какие нибудь специальности типа экономист или юрист, там после выпуска выживают только сильнейшие или у кого толкач есть.
ACROS:
Вот и получается, что не гарантирована работа, только после университета, особенно на какие нибудь специальности типа экономист или юрист, там после выпуска выживают только сильнейшие или у кого толкач есть.
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 01.03.25 - 13:11
Цитата:
А,зачем они нужны: - там где работает один юрист или экономист - работают ТЫСЯЧА пролетариев.
Последствия назарбаевской политики- БЕСТОЛКОВОЙ и БЕССМЫСЛЕННОЙ.
Пооткрывали десятки и сотни факультетов юриспруденции и экономики- для чего, где была ДАЛЬНОВИДНАЯ стратегия развития с/х и промышленности, аналитика промышленных кадров, и миграции русскоязычного населения ??
Просрали и прое...ли ТРИДЦАТЬ лет развития государства( кроме естественно членов СЕМЬИ), и в то время когда и цена на нефть была и можно было развивать бюджет и экономику.
Теперь РАЗВОРОВАВ бюджет и ОГРАБИВ НацФонд на ПУСТОПОРЖНИЕ мероприятия и создав коррупционное государство в государстве "Самрук" и после абсалютно НЕНУЖНОГО и чисто ПОПУЛИСТИЧЕСКОГО списания банковских долгов у населения и государственных налогов у МСБ - не нашли ничего ЛУЧШЕГО чем сунутся в карман таксистов, парикмахеров, магазинов у дома, курьеров, манюкирщиц и прочего ТРУДОВОГО малого и МАЛЮСЕНЬКОГО бизнеса -выдав это за ОЧЕРЕДНУЮ ....надцать какую то псевдореформу и при этом тратя МНОГОМИЛЛИОННЫЕ суммы , невзирая на слова Токаева об ЭКОНОМИИ и НЕНУЖНЫХ тратах, на ВЫВОЗКУ от ЛЕНИВЫХ граждан, за счёт БЮДЖЕТНЫХ денег, старых ДИВАНОВ на свалки ТБО.
[Исправлено: ACROS, 01.03.2025 - 14:21]
saba:
что не гарантирована работа, т
что не гарантирована работа, т
А,зачем они нужны: - там где работает один юрист или экономист - работают ТЫСЯЧА пролетариев.
Последствия назарбаевской политики- БЕСТОЛКОВОЙ и БЕССМЫСЛЕННОЙ.
Пооткрывали десятки и сотни факультетов юриспруденции и экономики- для чего, где была ДАЛЬНОВИДНАЯ стратегия развития с/х и промышленности, аналитика промышленных кадров, и миграции русскоязычного населения ??
Просрали и прое...ли ТРИДЦАТЬ лет развития государства( кроме естественно членов СЕМЬИ), и в то время когда и цена на нефть была и можно было развивать бюджет и экономику.
Теперь РАЗВОРОВАВ бюджет и ОГРАБИВ НацФонд на ПУСТОПОРЖНИЕ мероприятия и создав коррупционное государство в государстве "Самрук" и после абсалютно НЕНУЖНОГО и чисто ПОПУЛИСТИЧЕСКОГО списания банковских долгов у населения и государственных налогов у МСБ - не нашли ничего ЛУЧШЕГО чем сунутся в карман таксистов, парикмахеров, магазинов у дома, курьеров, манюкирщиц и прочего ТРУДОВОГО малого и МАЛЮСЕНЬКОГО бизнеса -выдав это за ОЧЕРЕДНУЮ ....надцать какую то псевдореформу и при этом тратя МНОГОМИЛЛИОННЫЕ суммы , невзирая на слова Токаева об ЭКОНОМИИ и НЕНУЖНЫХ тратах, на ВЫВОЗКУ от ЛЕНИВЫХ граждан, за счёт БЮДЖЕТНЫХ денег, старых ДИВАНОВ на свалки ТБО.
[Исправлено: ACROS, 01.03.2025 - 14:21]
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 01.03.25 - 13:22
Цитата:
Что случилось??
Забугорные коврижки уже - НЕ СЛАДКИЕ ?
maxsaf:
Разумеется,
Разумеется,
Что случилось??
Забугорные коврижки уже - НЕ СЛАДКИЕ ?
-
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