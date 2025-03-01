Re: Морис КИМ: Наломали дров, а что дальше?

Отправлено: - 11:15

Цитата:///не настроен на откровенный разговор///



А, зачем ему это надо.



Цитата:///попытку отмежеваться от допущенных ошибок!//



Так и выходит: - главное в их работе- ИМИДЖ - что то сделать НЕСУРАЗНОЕ и потом - ДОЛГО, НУДНО И НЕВНЯТНО обьяснять почему это не получилось и самое главное- не их ВИНА в этом.



Цитата://Таким образом постарался сохранить имидж руководящих органов власти.///



Стандартное: "..без ЯВНОГО злого умысла...."









Цитата:///как бы поступил наш уважаемый депутат и какие бы он слова говорил, если бы жилищная реформа завершилась успешно?!//



Ну это НАВРЯД ли - спросите лучше что у них НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ- ихнее ФИИР; мифические "СТО шагов"; "2030"; "Рухани Жангыру" и много чего.







Если бы ПОЛУЧИЛОСЬ- то элементарно - не хватило бы металла с Кармета на ордена и медали и очередь была бы за наградами и должностями.



Цитата://если ты стал депутатом, то должен честно и мужественно отстаивать интересы народа. ///



Но, это НАВРЯД ли: так как они НЕ НАРОДНЫЕ, а СПИСОЧНЫЕ по партийному списку, а там главное- быть лояльным или акиму или Президенту.

Народ, избиратели за Рау - не ГОЛОСОВАЛ.



Те две-три бабушки из Лисаковки, которым он помог очистить двор от снега и вывезти мусор и залил им уши про нью-ОСИ, не в счёт.





А, как считают бюллетни и подводят итоги и в чью пользу - не мне рассказывать.



Цитата:///Попытку изобразить активную деятельность.//



А, что остаётся делать пенсионеру (как будто в стране нет толковых и молодых людей, могущих что то сказать с трибуны и руководить Парламентом в отсутствие Спикера Мажилиса) - он ведь ни ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ.



Ему это и НЕ НАДО.



Пенсия есть, сына устроил, акции ему обеспечил - а, там хоть трава не расти.



Цитата://Сейчас, когда прошло уже много месяцев, надо давать более подробную и конкретную информацию.//



Это называется :"...держать нос ПО ВЕТРУ..", то есть отвечать сразу- себе дороже- нужно было узнать обстановку в АП по этому поводу, угадать настроение хозяина и только потом ( стаж и опыт гос.чиновника обязывает так делать) что то отвечать изобразив это в интервью.



Итог статьи автора, его тональность: - так работают депутаты Мажлиса, и НИКТО и НИКОГДА не отвечает за свои действия - и самое главное в их работе: - УГОДИТЬ хозяину, а не НАРОДУ.