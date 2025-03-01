Мне кажется, слова руководителя государства о том, что проведение жилищной реформы было ошибкой, до сих пор эхом отзываются во всех уголках нашей страны. К сожалению, чем больше я вникал в содержание интервью, тем больше убеждался в том, что уважаемый Альберт Павлович не настроен на откровенный разговор. Читать новость
А, что остаётся делать пенсионеру (как будто в стране нет толковых и молодых людей, могущих что то сказать с трибуны и руководить Парламентом в отсутствие Спикера Мажилиса) - он ведь ни ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ.
Ему это и НЕ НАДО.
Пенсия есть, сына устроил, акции ему обеспечил - а, там хоть трава не расти.
Цитата://Сейчас, когда прошло уже много месяцев, надо давать более подробную и конкретную информацию.//
Это называется :"...держать нос ПО ВЕТРУ..", то есть отвечать сразу- себе дороже- нужно было узнать обстановку в АП по этому поводу, угадать настроение хозяина и только потом ( стаж и опыт гос.чиновника обязывает так делать) что то отвечать изобразив это в интервью.
Итог статьи автора, его тональность: - так работают депутаты Мажлиса, и НИКТО и НИКОГДА не отвечает за свои действия - и самое главное в их работе: - УГОДИТЬ хозяину, а не НАРОДУ.
К сожалению, чем больше я вникал в содержание интервью, тем больше убеждался в том, что уважаемый Альберт Павлович не настроен на откровенный разговор. У меня сложилось впечатление, что вице-спикер мажилиса после провала жилищной реформы использует свое интервью как один из способов реабилитации депутатского корпуса в глазах общественности.
Конечно, я не знаю, как бы поступил и что бы говорил на месте депутата мажилиса, ведь я никогда им не был! Но я знаю одно: если ты стал депутатом, то должен честно и мужественно отстаивать интересы народа.
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