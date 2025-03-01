Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28 февраля прошли публичные слушания
Отправлено: 01.03.25 - 06:43
Да и без обсуждения ясно, что:- ПОДНИМУТ.
И это только первые ласточки жумангарино-бектеневской так называемой налоговой реформы, хотя какая это реформа- простое подняие одной цифры до 16 % и опущение другой цифры с 86 лямов до 15 лямов - подождите - до ввода этих цифр с 01.01.2026 года в действие, многие реализаторы услуг ЗНАЧИТЕЛЬНО и ЗАРАНЕЕ поднимут ценник своих услуг- товара будет СТОЛЬКО же, но по ДОРОГОЙ цене и налог естественно БОЛЬШЕ и казна пополниться этими 5-6 триллионами тенге, но так как КОЛИЧЕСВО товара НЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ, но ПОДОРОЖАЛО - то есть ВОЗДУШНЫХ , не обеспеченных товарами денежной массы стало БОЛЬШЕ, то и инфляция разгониться до ДВАДЦАТИ процентов, а не до 8-10 жуманганиских процентов.
Лучше бы при НЕИЗМЕННОЙ ставки в ДВЕНАДЦАТЬ процентов или даже МЕНЬШЕ - ДЕСЯТЬ-ВОСЕМЬ , и при пороге в 86 лямов, они провели РАЗЬЯСНИТЕЛЬНУЮ работу среди МСБ и простое АДМИНИСТРИРОВАНИЕ налога НДС в виде цепочки от оптовых магазинчиков и рынков до РОЗНИЦЫ - то, это дало бы значительно больше эффекта и казна ЛЕГКО пополнилась бы на 10-12 триллионов тенге.
Что такое ВОСЕМЬ процентов при обороте СТО миллонов тенге ( оптушки ЛЕГКО это делают) - всего лишь 8 000 000 тенге- зато каждый МСБ не проводил бы ДРОБЛЕНИЕ бизнеса, не было бы тысяча НАДУТЫХ МСБ и самое главное: - ДОБРОСОВЕСТНЫЙ МСБ жил и работал бы СПОКОЙНО и в казне всегда были бы деньги и отпала бы проводить НАДУМАННЫЕ и БЕСТОЛКОВЫЕ псевдореформы.
[Исправлено: ACROS, 01.03.2025 - 10:02]