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≡ Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28 февраля прошли публичные слушания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51258
Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28 февраля прошли публичные слушания
Отправлено: 01.03.25 - 06:43
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«QazaqGaz Aimaq» предъявил антимонополистам доводы по целесообразности повышения с 1 апреля розничной цены на газ для потребителей Костанайской области – это рост оптовых цен, затрат на транспортировку и реализацию газа.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7717
Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28 февраля прошли публичные слушания
Отправлено: 01.03.25 - 06:43
#1
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Да и без обсуждения ясно, что:- ПОДНИМУТ.

И это только первые ласточки жумангарино-бектеневской так называемой налоговой реформы, хотя какая это реформа- простое подняие одной цифры до 16 % и опущение другой цифры с 86 лямов до 15 лямов - подождите - до ввода этих цифр с 01.01.2026 года в действие, многие реализаторы услуг ЗНАЧИТЕЛЬНО и ЗАРАНЕЕ поднимут ценник своих услуг- товара будет СТОЛЬКО же, но по ДОРОГОЙ цене и налог естественно БОЛЬШЕ и казна пополниться этими 5-6 триллионами тенге, но так как КОЛИЧЕСВО товара НЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ, но ПОДОРОЖАЛО - то есть ВОЗДУШНЫХ , не обеспеченных товарами денежной массы стало БОЛЬШЕ, то и инфляция разгониться до ДВАДЦАТИ процентов, а не до 8-10 жуманганиских процентов.

Лучше бы при НЕИЗМЕННОЙ ставки в ДВЕНАДЦАТЬ процентов или даже МЕНЬШЕ - ДЕСЯТЬ-ВОСЕМЬ , и при пороге в 86 лямов, они провели РАЗЬЯСНИТЕЛЬНУЮ работу среди МСБ и простое АДМИНИСТРИРОВАНИЕ налога НДС в виде цепочки от оптовых магазинчиков и рынков до РОЗНИЦЫ - то, это дало бы значительно больше эффекта и казна ЛЕГКО пополнилась бы на 10-12 триллионов тенге.

Что такое ВОСЕМЬ процентов при обороте СТО миллонов тенге ( оптушки ЛЕГКО это делают) - всего лишь 8 000 000 тенге- зато каждый МСБ не проводил бы ДРОБЛЕНИЕ бизнеса, не было бы тысяча НАДУТЫХ МСБ и самое главное: - ДОБРОСОВЕСТНЫЙ МСБ жил и работал бы СПОКОЙНО и в казне всегда были бы деньги и отпала бы проводить НАДУМАННЫЕ и БЕСТОЛКОВЫЕ псевдореформы.

[Исправлено: ACROS, 01.03.2025 - 10:02]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17722
Re: Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28...
Отправлено: 01.03.25 - 12:24
#2
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Цитата:
увеличилась протяжённость обслуживания газораспределительных сетей: в 2020 году она составила 2 969 км, а в 2024 году – 3 134 км, а количество абонентов увеличилось на 10%. Численность персонала, транспортные расходы, операционные расходы, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, увеличение заработной платы персоналу в соответствии с законодательством РК  – всё это затраты по реализации газа.


Интересная логика
Во всех сферах если у тебя увеличивается количество потребителей ты получаешь доп доход и часто даже сокращаешь цену на услугу чтобы привлечь ещё больше
Тут же нам хотят доказать что компания стала зарабатывать больше поэтому мы должны платить ещё больше за это))
Вообще о****и там?)
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