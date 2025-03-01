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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6652
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:14
#3331
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Цитата:
maxsaf:
Европа помогала потому что Америка на них давила. Теперь и Европа не поможет.


Хех, ситуация пока непонятная, на счёт Европы, Великобритания новый пакет военной помощи готовит, Франция, Германия. Польша и.т.д в стороне не останутся.

Д.Трамп хочет завершит войну, вопрос на каких условиях, в настоящее время стороны не согласны с его предложениями. Как ранее, на форуме отмечали: США мировой жандарм, последние будут принимать разные меры, рычагов давления достаточно. На днях Д.трамп ужесточил санкций в отношении России, аналогично и Европа. Будем наблюдать за развитием событий.



[Исправлено: Kairat stayer, 01.03.2025 - 10:15]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:29
#3332
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Цитата:
saba:
А за что накидываться, за то, что имущество их детей и внуков американскому дяде за просто так не отдал?

Почему за просто так? Вы условия той сделки о редкоземельных материалах видели? Чем те условия ходе ваших условий с иностранными инвесторами по газу, нефти, других полезных ископаемых?

Цитата:
ACROS:
ССГПО, и Карачаганак и Тенгиз и Кашаган и ВСЕ три НПЗ и ещё МНОГО чего - тоже "...В ЦЕЛОМ НЕ НАШЕ..

На каких условиях это стало не ваше? Хуже, чем сделка Трампа с Украиной по редкоземельным?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:31
#3333
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Цитата:
saba:
А за что накидываться, за то, что имущество их детей и внуков американскому дяде за просто так не отдал?

А как же американцы, которые 350 миллиардов со слов Трампа передали Украине? Они это просто так отдали, или все таки надо как-то возвращать? Или тем можно просто так отдавать, а этим нельзя?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:34
#3334
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Цитата:
saba:
Злорадствует и потираем руки?

Послушайте, я говорил много раз, что можно было выйти из конфликта малой кровью. Вы про меня говорили "Кац предлагает сдаться"? Сколько жизней можно было спасти и денег сэкономить. Наслаждайтесь теперь результатом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:36
#3335
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Цитата:
ACROS:
Наоборот, сейчас внутри страны его рейтинги и попоулярность поднимутся и ЗАШКАЛЯТ: - ему смело можно сейчас на страдальческой волне и перпалки с Трампом снимать режим ЧС и обьявлять СРОЧНЫЕ и ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ президентские выборы через месяц - и он выиграет с ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИМИ процентами, как наш бывший Елбасы.

Я сейчас смотрю видео из овального кабинета, без вырезок, в оригинале. Ну не за что там рейтинг поднимать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6652
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:37
#3336
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Цитата:
maxsaf:
Вы условия той сделки о редкоземельных материалах видели?


На редкоземельных металлах не стоит зацикливаться. Мировой рынок (оборот) редкоземельных металлов в 2024 году оценивается примерно в 11,8 миллиардов долларов США и может достичь 15 миллиардов долларов в текущем 2025 году.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:38
#3337
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Цитата:
maxsaf:
что можно было выйти из конфликта малой кровью. Вы про меня говорили "Кац

Каким образом? Не забывайте про " условия шантажиста"! Отдав сначала немного, потом будешь отдавать всегда, пока у тебя ничего не останется!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:42
#3338
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Цитата:
maxsaf:
Ну не за что там рейтинг поднимать

Я тоже смотрел, по " настоящему времени" ( Голос Америки" для нас.
Всё нормально, вся Европа, кроме Орбана выразила поддержку Украине, даже не ожидал если честно, такого! Мало того К.Каллас сказала осторожно, что свободному миру нужно искать нового лидера!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6652
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:43
#3339
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Цитата:
maxsaf:
А как же американцы, которые 350 миллиардов со слов Трампа передали Украине?


В части касающейся военной помощи, Пентагон официально заявлял, что с 22 февраля 2022 года Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами выделили Украине в совокупности более 126 млрд долларов на помощь в обеспечении безопасности. Источников много, турецкий приведу (Анадолу от 09.01.2025 года).

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:59
#3340
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Цитата:
Kairat stayer:

Сейчас везде показывают эту встречу! Дело даже не в миллиардах. Моё впечатление таково, Трамп сказал Зеленском, без Америки вы никто и звать вас никак! Поэтому сидите, молчите в тряпочку и делайте,что вам говорят, ну а Вэнс сразу заговорил про неуважение к США и самое главное к великому Трампу!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 10:03
#3341
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Цитата:
maxsaf:
это стало не ваше


Вопрос не ко мне: - я только спрашивал:- что бы ОБНАГЛЕВШИЕ и ПЕРЕПУТАВШИЕ берега часть хохлов, отвечали за свои ПОДЛЫЕ поступки перед СОЧУСТВУЮЩИМ им и ПЕРЕЖИВАЮЩИМ за них народом.

А, нашим руководителем, коль они взялись руководить государством - надо ЖЕСТКО спрашивать за это.

А, то по логике Сабы выходит: - ударили по ЛЕВОЙ, ничего страшного НЕ СЛУЧИЛОСЬ, вот вам пожалуйста ПРАВАЯ- бейте сколько ХОТИТЕ- вы же СТРАДАЛЬЦЫ.

Так своим БЕЗВОЛИЕМ и МОЛЧАНИЕМ - можно ВСЁ оправдать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 10:14
#3342
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Цитата:
saba:
Трамп сказал Зеленском, без Америки вы никто и звать вас никак! Поэтому сидите, молчите в тряпочку и делайте,что вам говорят

А это не так? :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 10:19
#3343
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Цитата:
saba:
Вэнс сразу заговорил про неуважение к США и самое главное к великому Трампу!


А, что он должен быть говорить, когда увидел что его шефа, человека который поставил его ВТОРЫМ человеком самой могучей страны мира, ПОЗОРИТ и ДЕРЗИТ какой то ковёрный: - естественно он дал пинка этому клоуну, должен же он каким то образом показывать почтение Трампу.

Наши казахи не хуже ведут себя перед патронами: - Абиш Кикельбаев вобще УПАЛ на колени перед Назарбаевым и ПОЦЕЛОВАЛ ему руку.

Я думаю АВТОРИТЕТ Трампа после этой перепалки ПОШАТНЁТСЯ и пошатнётся СИЛЬНО.

Портняшка - МОЛОДЕЦ.

Будем, как говорит наш бегун - ПОСМОТРЕТЬ.

Запасайтесь попкорном.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 10:21
#3344
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Цитата:
saba:
Всё нормально, вся Европа, кроме Орбана выразила поддержку Украине, даже не ожидал если честно, такого!

Видимо Европа боится, что Путин пойдет дальше. Америке чё бояться, океан большой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7712
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 10:38
#3345
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Цитата:
maxsaf:
Видимо Европа боится, ч


Это ПЕРВАЯ реакция- "..Батьку дружней бить скопом.."- завтра пойдёт КОНКРЕТИКА, то есть - элементарно БАБКИ - КТО и как и главное - сколько ДАВАТЬ, - вот тогда будем как Кайрат-бегун, посмотреть, как они эти ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ запоют, в том числе и ваш Трюдо.

Трамп - молодец- завёл весь мир - а, то скучно было смотреть на этого вечно шамкающего и вечно падающего и вечно путающего Украину с Россией- почтенного старика Байдена.
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