maxsaf: Европа помогала потому что Америка на них давила. Теперь и Европа не поможет.
Хех, ситуация пока непонятная, на счёт Европы, Великобритания новый пакет военной помощи готовит, Франция, Германия. Польша и.т.д в стороне не останутся.
Д.Трамп хочет завершит войну, вопрос на каких условиях, в настоящее время стороны не согласны с его предложениями. Как ранее, на форуме отмечали: США мировой жандарм, последние будут принимать разные меры, рычагов давления достаточно. На днях Д.трамп ужесточил санкций в отношении России, аналогично и Европа. Будем наблюдать за развитием событий.
Послушайте, я говорил много раз, что можно было выйти из конфликта малой кровью. Вы про меня говорили "Кац предлагает сдаться"? Сколько жизней можно было спасти и денег сэкономить. Наслаждайтесь теперь результатом.
ACROS: Наоборот, сейчас внутри страны его рейтинги и попоулярность поднимутся и ЗАШКАЛЯТ: - ему смело можно сейчас на страдальческой волне и перпалки с Трампом снимать режим ЧС и обьявлять СРОЧНЫЕ и ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ президентские выборы через месяц - и он выиграет с ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИМИ процентами, как наш бывший Елбасы.
Я сейчас смотрю видео из овального кабинета, без вырезок, в оригинале. Ну не за что там рейтинг поднимать.
maxsaf: Вы условия той сделки о редкоземельных материалах видели?
На редкоземельных металлах не стоит зацикливаться. Мировой рынок (оборот) редкоземельных металлов в 2024 году оценивается примерно в 11,8 миллиардов долларов США и может достичь 15 миллиардов долларов в текущем 2025 году.
Я тоже смотрел, по " настоящему времени" ( Голос Америки" для нас. Всё нормально, вся Европа, кроме Орбана выразила поддержку Украине, даже не ожидал если честно, такого! Мало того К.Каллас сказала осторожно, что свободному миру нужно искать нового лидера!
maxsaf: А как же американцы, которые 350 миллиардов со слов Трампа передали Украине?
В части касающейся военной помощи, Пентагон официально заявлял, что с 22 февраля 2022 года Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами выделили Украине в совокупности более 126 млрд долларов на помощь в обеспечении безопасности. Источников много, турецкий приведу (Анадолу от 09.01.2025 года).
Сейчас везде показывают эту встречу! Дело даже не в миллиардах. Моё впечатление таково, Трамп сказал Зеленском, без Америки вы никто и звать вас никак! Поэтому сидите, молчите в тряпочку и делайте,что вам говорят, ну а Вэнс сразу заговорил про неуважение к США и самое главное к великому Трампу!
saba: Вэнс сразу заговорил про неуважение к США и самое главное к великому Трампу!
А, что он должен быть говорить, когда увидел что его шефа, человека который поставил его ВТОРЫМ человеком самой могучей страны мира, ПОЗОРИТ и ДЕРЗИТ какой то ковёрный: - естественно он дал пинка этому клоуну, должен же он каким то образом показывать почтение Трампу.
Наши казахи не хуже ведут себя перед патронами: - Абиш Кикельбаев вобще УПАЛ на колени перед Назарбаевым и ПОЦЕЛОВАЛ ему руку.
Я думаю АВТОРИТЕТ Трампа после этой перепалки ПОШАТНЁТСЯ и пошатнётся СИЛЬНО.
Это ПЕРВАЯ реакция- "..Батьку дружней бить скопом.."- завтра пойдёт КОНКРЕТИКА, то есть - элементарно БАБКИ - КТО и как и главное - сколько ДАВАТЬ, - вот тогда будем как Кайрат-бегун, посмотреть, как они эти ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ запоют, в том числе и ваш Трюдо.
Трамп - молодец- завёл весь мир - а, то скучно было смотреть на этого вечно шамкающего и вечно падающего и вечно путающего Украину с Россией- почтенного старика Байдена.
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