Отправлено: - 09:29

saba:

А за что накидываться, за то, что имущество их детей и внуков американскому дяде за просто так не отдал?

ACROS:

ССГПО, и Карачаганак и Тенгиз и Кашаган и ВСЕ три НПЗ и ещё МНОГО чего - тоже "...В ЦЕЛОМ НЕ НАШЕ..

Цитата:Почему за просто так? Вы условия той сделки о редкоземельных материалах видели? Чем те условия ходе ваших условий с иностранными инвесторами по газу, нефти, других полезных ископаемых?Цитата:На каких условиях это стало не ваше? Хуже, чем сделка Трампа с Украиной по редкоземельным?