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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:40
Цитата:
Европа в панике проводит консультации друг с дружкой, потому что все, во что они там верили - развалилось...
ACROS:
Думаю Европа в пику Трампу и в едином порыве сможет сплотиться, именно ВОКРУГ портняшки-клоуна и НАКОНЕЦ ТО противопоставить кое что США, например ПЯТИ процентный налог с оборота в пользу НАТО.
Думаю Европа в пику Трампу и в едином порыве сможет сплотиться, именно ВОКРУГ портняшки-клоуна и НАКОНЕЦ ТО противопоставить кое что США, например ПЯТИ процентный налог с оборота в пользу НАТО.
Европа в панике проводит консультации друг с дружкой, потому что все, во что они там верили - развалилось...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:47
Цитата:
Куда нам: - у ней какая территория, а у нас какая- только одно это решает в её пользу- быть ПЕРВОЙ бананновой страной.
maxsaf:
Россией потягаться в инновациях и технологиях?
Россией потягаться в инновациях и технологиях?
Куда нам: - у ней какая территория, а у нас какая- только одно это решает в её пользу- быть ПЕРВОЙ бананновой страной.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 07:10
Цитата:
У Японии меньше, и ниче, не жалуются
ACROS:
Куда нам: - у ней какая территория, а у нас какая-
Куда нам: - у ней какая территория, а у нас какая-
У Японии меньше, и ниче, не жалуются
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 07:14
Цитата:
Какое счастье для Вас! Развалинами Киева будете удовлетворены?
maxsaf:
Какое счастье для Вас! Развалинами Киева будете удовлетворены?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 07:18
Уже подсчитывают, что нужно Украине при отказе США в помощи. Критическими являются ПВО , только Патриоты способны сбивать Кинжалы и Искандеры и снаряды для Himars, всё остальное украинцы либо наладили производство у себя (90 процентов Дронов) или могут получить от Европы.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:09
Цитата:
Причем вины в этом вашей больше, чем моей. Вы же смеялись, когда я предлагал смириться с потерей Крыма. В квартиру к вам видите ли зашли, комнату отобрали. Теперь весь дом под снос. Ваша в этом вина, не моя.
saba:
Какое счастье для Вас! Развалинами Киева будете удовлетворены?
Какое счастье для Вас! Развалинами Киева будете удовлетворены?
Причем вины в этом вашей больше, чем моей. Вы же смеялись, когда я предлагал смириться с потерей Крыма. В квартиру к вам видите ли зашли, комнату отобрали. Теперь весь дом под снос. Ваша в этом вина, не моя.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:11
Цитата:
Цитата:
Так им хохлам и НАДО: - нечего было БОМБИТЬ наше КТК.
Народ конечно ,жалко, но НЕЧЕГО было трогать наше имущество.
В целом казахи были и есть за страдающий народ Украины, но нельзя их руководителям по ХАМСКИ относиться к другим народам.
saba:
! Развалинами Киева будете удовлетворены
! Развалинами Киева будете удовлетворены
Цитата:
saba:
нужно Украине при отказе США в помощи
нужно Украине при отказе США в помощи
Так им хохлам и НАДО: - нечего было БОМБИТЬ наше КТК.
Народ конечно ,жалко, но НЕЧЕГО было трогать наше имущество.
В целом казахи были и есть за страдающий народ Украины, но нельзя их руководителям по ХАМСКИ относиться к другим народам.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:12
Цитата:
Европа помогала потому что Америка на них давила. Теперь и Европа не поможет.
saba:
Уже подсчитывают, что нужно Украине при отказе США в помощи.
Уже подсчитывают, что нужно Украине при отказе США в помощи.
Европа помогала потому что Америка на них давила. Теперь и Европа не поможет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:18
Цитата:
Ох как же сейчас на Зеленского свои же накинутся...
ACROS:
В целом казахи были и есть за страдающий народ Украины, но нельзя их руководителям по ХАМСКИ относиться к другим народам.
В целом казахи были и есть за страдающий народ Украины, но нельзя их руководителям по ХАМСКИ относиться к другим народам.
Ох как же сейчас на Зеленского свои же накинутся...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:48
Цитата:
Наоборот, сейчас внутри страны его рейтинги и попоулярность поднимутся и ЗАШКАЛЯТ: - ему смело можно сейчас на страдальческой волне и перпалки с Трампом снимать режим ЧС и обьявлять СРОЧНЫЕ и ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ президентские выборы через месяц - и он выиграет с ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИМИ процентами, как наш бывший Елбасы.
Европв будет ВЫНУЖДЕНА помогать: - во первых это имидж правозащитника и традиционного противника России, и во вторых: - для многих с 2022 года - это БИЗНЕС, причём выгодный и оплачиваемый СТО процентно.
maxsaf:
сейчас на Зеленского свои же накинутся...
сейчас на Зеленского свои же накинутся...
Наоборот, сейчас внутри страны его рейтинги и попоулярность поднимутся и ЗАШКАЛЯТ: - ему смело можно сейчас на страдальческой волне и перпалки с Трампом снимать режим ЧС и обьявлять СРОЧНЫЕ и ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ президентские выборы через месяц - и он выиграет с ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИМИ процентами, как наш бывший Елбасы.
Европв будет ВЫНУЖДЕНА помогать: - во первых это имидж правозащитника и традиционного противника России, и во вторых: - для многих с 2022 года - это БИЗНЕС, причём выгодный и оплачиваемый СТО процентно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:51
Цитата:
На это надо было рассчитывать и учитывать потери при размещении коммуникации на территории воюющей страны! КТК в целом не наше, там и американских инвестиций полно, скорее всего промахнулись или халатность,
ACROS:
нечего было БОМБИТЬ наше КТК.
нечего было БОМБИТЬ наше КТК.
На это надо было рассчитывать и учитывать потери при размещении коммуникации на территории воюющей страны! КТК в целом не наше, там и американских инвестиций полно, скорее всего промахнулись или халатность,
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:53
Цитата:
А за что накидываться, за то, что имущество их детей и внуков американскому дяде за просто так не отдал?
maxsaf:
Ох как же сейчас на Зеленского свои же накинутся...
Ох как же сейчас на Зеленского свои же накинутся...
А за что накидываться, за то, что имущество их детей и внуков американскому дяде за просто так не отдал?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:54
Цитата:
Злорадствует и потираем руки?
maxsaf:
Ох как же сейчас на Зеленского свои же накинутся...
Ох как же сейчас на Зеленского свои же накинутся...
Злорадствует и потираем руки?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:06
Крошечная Финляндия на фоне действий Трампа объявила о плане поставок вооружений на сумму 600 миллионов долларов на долгосрочной основе, если сейчас помощь Украине идёт за счёт запасов, то планируется увеличить производство военной продукции на заводах Финляндии.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:12
Цитата:
Ну и тогда следуя вашей логие, ( по аналогии с Целиной)и ССГПО, и Карачаганак и Тенгиз и Кашаган и ВСЕ три НПЗ и ещё МНОГО чего - тоже "...В ЦЕЛОМ НЕ НАШЕ..."- и что теперь СПУСТИТЬ это ХОХЛАМ ??
Они - раз это сделали, а завтра им понравиться СОЛИТЬ Трампу на ПОСТОЯННОЙ основе- нам что смотреть на это МОЛЧА и радоваться за украинцев- какие они молодцы ?
Пусть компенсируют потери нашего бюджета- они каждый ВОЮЮТ за СВОИ интересы, а мы тут при чём ??
Денег у них НЕМЕРЕННО - ВСЕ им помогают.
saba:
КТК в целом не наше, т
КТК в целом не наше, т
Ну и тогда следуя вашей логие, ( по аналогии с Целиной)и ССГПО, и Карачаганак и Тенгиз и Кашаган и ВСЕ три НПЗ и ещё МНОГО чего - тоже "...В ЦЕЛОМ НЕ НАШЕ..."- и что теперь СПУСТИТЬ это ХОХЛАМ ??
Они - раз это сделали, а завтра им понравиться СОЛИТЬ Трампу на ПОСТОЯННОЙ основе- нам что смотреть на это МОЛЧА и радоваться за украинцев- какие они молодцы ?
Пусть компенсируют потери нашего бюджета- они каждый ВОЮЮТ за СВОИ интересы, а мы тут при чём ??
Денег у них НЕМЕРЕННО - ВСЕ им помогают.
-
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