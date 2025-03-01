Отправлено: - 06:40

ACROS:

Думаю Европа в пику Трампу и в едином порыве сможет сплотиться, именно ВОКРУГ портняшки-клоуна и НАКОНЕЦ ТО противопоставить кое что США, например ПЯТИ процентный налог с оборота в пользу НАТО.

Цитата:Европа в панике проводит консультации друг с дружкой, потому что все, во что они там верили - развалилось...