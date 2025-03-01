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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:40
#3316
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Цитата:
ACROS:
Думаю Европа в пику Трампу и в едином порыве сможет сплотиться, именно ВОКРУГ портняшки-клоуна и НАКОНЕЦ ТО противопоставить кое что США, например ПЯТИ процентный налог с оборота в пользу НАТО.

Европа в панике проводит консультации друг с дружкой, потому что все, во что они там верили - развалилось...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:47
#3317
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Цитата:
maxsaf:
Россией потягаться в инновациях и технологиях?


Куда нам: - у ней какая территория, а у нас какая- только одно это решает в её пользу- быть ПЕРВОЙ бананновой страной.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 07:10
#3318
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Цитата:
ACROS:
Куда нам: - у ней какая территория, а у нас какая-

У Японии меньше, и ниче, не жалуются ;-)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 07:14
#3319
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Цитата:
maxsaf:

Какое счастье для Вас! Развалинами Киева будете удовлетворены?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 07:18
#3320
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Уже подсчитывают, что нужно Украине при отказе США в помощи. Критическими являются ПВО , только Патриоты способны сбивать Кинжалы и Искандеры и снаряды для Himars, всё остальное украинцы либо наладили производство у себя (90 процентов Дронов) или могут получить от Европы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:09
#3321
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Цитата:
saba:
Какое счастье для Вас! Развалинами Киева будете удовлетворены?

Причем вины в этом вашей больше, чем моей. Вы же смеялись, когда я предлагал смириться с потерей Крыма. В квартиру к вам видите ли зашли, комнату отобрали. Теперь весь дом под снос. Ваша в этом вина, не моя.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:11
#3322
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Цитата:
saba:
! Развалинами Киева будете удовлетворены

Цитата:
saba:
нужно Украине при отказе США в помощи


Так им хохлам и НАДО: - нечего было БОМБИТЬ наше КТК.

Народ конечно ,жалко, но НЕЧЕГО было трогать наше имущество.

В целом казахи были и есть за страдающий народ Украины, но нельзя их руководителям по ХАМСКИ относиться к другим народам.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:12
#3323
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Цитата:
saba:
Уже подсчитывают, что нужно Украине при отказе США в помощи.

Европа помогала потому что Америка на них давила. Теперь и Европа не поможет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26811
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:18
#3324
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Цитата:
ACROS:
В целом казахи были и есть за страдающий народ Украины, но нельзя их руководителям по ХАМСКИ относиться к другим народам.

Ох как же сейчас на Зеленского свои же накинутся...
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:48
#3325
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Цитата:
maxsaf:
сейчас на Зеленского свои же накинутся...


Наоборот, сейчас внутри страны его рейтинги и попоулярность поднимутся и ЗАШКАЛЯТ: - ему смело можно сейчас на страдальческой волне и перпалки с Трампом снимать режим ЧС и обьявлять СРОЧНЫЕ и ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ президентские выборы через месяц - и он выиграет с ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТИМИ процентами, как наш бывший Елбасы.

Европв будет ВЫНУЖДЕНА помогать: - во первых это имидж правозащитника и традиционного противника России, и во вторых: - для многих с 2022 года - это БИЗНЕС, причём выгодный и оплачиваемый СТО процентно.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:51
#3326
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Цитата:
ACROS:
нечего было БОМБИТЬ наше КТК.

На это надо было рассчитывать и учитывать потери при размещении коммуникации на территории воюющей страны! КТК в целом не наше, там и американских инвестиций полно, скорее всего промахнулись или халатность,
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:53
#3327
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Цитата:
maxsaf:
Ох как же сейчас на Зеленского свои же накинутся...

А за что накидываться, за то, что имущество их детей и внуков американскому дяде за просто так не отдал?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 08:54
#3328
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Цитата:
maxsaf:
Ох как же сейчас на Зеленского свои же накинутся...

Злорадствует и потираем руки?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:06
#3329
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Крошечная Финляндия на фоне действий Трампа объявила о плане поставок вооружений на сумму 600 миллионов долларов на долгосрочной основе, если сейчас помощь Украине идёт за счёт запасов, то планируется увеличить производство военной продукции на заводах Финляндии.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 09:12
#3330
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Цитата:
saba:
КТК в целом не наше, т


Ну и тогда следуя вашей логие, ( по аналогии с Целиной)и ССГПО, и Карачаганак и Тенгиз и Кашаган и ВСЕ три НПЗ и ещё МНОГО чего - тоже "...В ЦЕЛОМ НЕ НАШЕ..."- и что теперь СПУСТИТЬ это ХОХЛАМ ??

Они - раз это сделали, а завтра им понравиться СОЛИТЬ Трампу на ПОСТОЯННОЙ основе- нам что смотреть на это МОЛЧА и радоваться за украинцев- какие они молодцы ?

Пусть компенсируют потери нашего бюджета- они каждый ВОЮЮТ за СВОИ интересы, а мы тут при чём ??

Денег у них НЕМЕРЕННО - ВСЕ им помогают.
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