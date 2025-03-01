Re: Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28...

Отправлено: - 06:43

Да и без обсуждения ясно, что:- ПОДНИМУТ.



И это только первые ласточки жумангарино-бектеневской так называемой налоговой реформы, хотя какая это реформа- простое подняие одной цифры до 16 % и опущение другой цифры с 86 лямов до 15 лямов - подождите - до ввода этих цифр с 01.011.2026 года в действие, многие реализаторы услуг ЗНАЧИТЕЛЬНО и ЗАРАНЕЕ поднимут ценник своих услуг- товара будет СТОЛЬКО же, но по ДОРОГОЙ цене и налог естественно БОЛЬШЕ и казна пополниться этими 5-6 триллионами тенге, но и так товара НЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ, но ПОДОРОЖАО - то есть ВОЗДУШНЫХ , не обеспеченных денег стало БОЛЬШЕ, то и инфляция разгониться до ДВАДЦАТИ процентов, а не 8-10 жуманганиских процентов.