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Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28 февраля прошли публичные слушания
Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28 февраля прошли публичные слушания
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