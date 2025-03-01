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≡ Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28 февраля прошли публичные слушания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51257
Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28 февраля прошли публичные слушания
Отправлено: 01.03.25 - 06:43
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«QazaqGaz Aimaq» предъявил антимонополистам доводы по целесообразности повышения с 1 апреля розничной цены на газ для потребителей Костанайской области – это рост оптовых цен, затрат на транспортировку и реализацию газа.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7704
Re: Повысится ли цена на газ в Костанайской области на 5%? 28...
Отправлено: 01.03.25 - 06:43
#1
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Да и без обсуждения ясно, что:- ПОДНИМУТ.

И это только первые ласточки жумангарино-бектеневской так называемой налоговой реформы, хотя какая это реформа- простое подняие одной цифры до 16 % и опущение другой цифры с 86 лямов до 15 лямов - подождите - до ввода этих цифр с 01.011.2026 года в действие, многие реализаторы услуг ЗНАЧИТЕЛЬНО и ЗАРАНЕЕ поднимут ценник своих услуг- товара будет СТОЛЬКО же, но по ДОРОГОЙ цене и налог естественно БОЛЬШЕ и казна пополниться этими 5-6 триллионами тенге, но и так товара НЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ, но ПОДОРОЖАО - то есть ВОЗДУШНЫХ , не обеспеченных денег стало БОЛЬШЕ, то и инфляция разгониться до ДВАДЦАТИ процентов, а не 8-10 жуманганиских процентов.
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