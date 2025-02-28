Отправлено: - 17:56

Карачун:

Есть у меня некоторое ощущение что все телодвижения по перемирию в конфликте РФ-Украина есть не столько результат непосредственно деятельности Трампа, сколько результат навязчивого предварительного анонса. Этакого "разогрева" заранее.

[Исправлено: abaika95, 28.02.2025 - 18:59]

Цитата:Нет такого ощущения потомучто Трамп в очередной раз публично переобулсяЗападные психологи писали ещё при первом сроке что Трамп в детстве страдал синдромом СДВГ при котором человек просто не может сосредоточиться на одном деле и удержать мысльОтсюда и образование у таких людей плохоеЕсть данные что Трамп страдает сопутствующим СДВГ синдрому -дислексиейТоесть человек просто читать не можетУ него буковки бегают и мысли путаютсяОтсюда его способность декламировать большие начитанные ему объемы текста чем читать с листочкаВсё это и даёт основание полагать что Трамп и в работе такжеВот он публично недоумевает "когда я это называл зеленского диктатором??"