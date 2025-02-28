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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7245
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 11:09
#3301
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Цитата:
Карачун:

Ну тогда это просто Гений! Трамп!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 15:27
#3302
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Цитата:
abaika95: для десанта в глубь противника
Так себе звучит, конечно. Не канонично. Нет у нас таких традиций европейских "вглубь" всяким "противникам" проникать :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7704
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 15:54
#3303
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Цитата:
Карачун:
традиций европейских "вглубь"


Да ещё и СЗАДИ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 17:48
#3304
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Цитата:
Карачун:
Так себе звучит, конечно. Не канонично. Нет у нас таких традиций европейских "вглубь" всяким "противникам" проникать

А наши будут) и в глубь и на поверхность итд))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 17:56
#3305
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Цитата:
Карачун:
Есть у меня некоторое ощущение что все телодвижения по перемирию в конфликте РФ-Украина есть не столько результат непосредственно деятельности Трампа, сколько результат навязчивого предварительного анонса. Этакого "разогрева" заранее.

Нет такого ощущения потомучто Трамп в очередной раз публично переобулся

Западные психологи писали ещё при первом сроке что Трамп в детстве страдал синдромом СДВГ при котором человек просто не может сосредоточиться на одном деле и удержать мысль
Отсюда и образование у таких людей плохое
Есть данные что Трамп страдает сопутствующим СДВГ синдрому -дислексией
Тоесть человек просто читать не может
У него буковки бегают и мысли путаются
Отсюда его способность декламировать большие начитанные ему объемы текста чем читать с листочка
Всё это и даёт основание полагать что Трамп и в работе также
Вот он публично недоумевает "когда я это называл зеленского диктатором??"

[Исправлено: abaika95, 28.02.2025 - 18:59]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 18:17
#3306
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Цитата:
abaika95:
Нет такого ощущения потомучто Трамп в очередной раз публично переобулся

Возможно. Я ж только впечатления свои описываю, а не утверждаю что познал тайны мироздания.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:44
#3307
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Цитата:
abaika95:
Когда я тут начну на своем общаться, вас всех сдует с форума

Это тебя с форума сдует, за нарушения правил форума, БУГАГА :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:47
#3308
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Эй, народ, пока вы спали - в овальном кабинете кое-кто под каток попал, причем не один, а вместе со страной :-o ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:48
#3309
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск резко отреагировал на поведение президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме. Его комментарий опубликован в соцсети X. «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — заявил бизнесмен.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:51
#3310
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Украине в случае отказа от завершения конфликта с Россией. Об этом он заявил во время общения с журналистами. Глава государства отметил, что Киеву предстоит закончить конфликт «или увидеть, что произойдет». Он также предупредил, что Украина не сможет одержать победу без помощи со стороны США.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:53
#3311
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Цитата:
YESNO:
США подтвердили что у России появиться возможность снова продавать свое сырьё американцам . Т.е стать сырьевым придатком США ?

А когда было по другому? Россия всегда экспортировала сырье, это проще, не требует сложных технологий по переработке, ну и объемы запасов позволяют. А щас так тем более...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:31
#3312
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Инициатором прекращения беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского стал президент США. Об этом в соцсети X написала журналистка Fox News, старший репортер пресс-пула Белого дома Джеки Хайнрих. Она опровергла утверждения, будто украинский лидер сам решил досрочно покинуть встречу. «Трамп выгнал Зеленского, тот не ушел по своей воле», — указала она.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7704
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:32
#3313
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Цитата:
maxsaf:
А щас так тем более...


То есть вы хотите сказать, про любимую вами Россию: " ...банановая страна- была и есть и это ВСЕХ устраивает....".

И второе: - какая лебединая песня клоуна- действительно - смелый портняшка- ни ОДИН лидер, даже БАНАНОВЫЙ страны ( в отличии от клоуна, он спел "Боже храни Америку"), не мог себе ЭТОГО позволить , да ещё в стенах Белого дома.

Думаю Европа в пику Трампу и в едином порыве сможет сплотиться, именно ВОКРУГ портняшки-клоуна и НАКОНЕЦ ТО противопоставить кое что США, например ПЯТИ процентный налог с оборота в пользу НАТО.

США конечо будут ВСЕМИ силами ДОЖИМАТЬ и Европу и Украину - и как всегда они этого добьются, но какой эффект произвёл ковёрный - молодец, Трюдо так не смог бы, наверное.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:36
#3314
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Цитата:
ACROS:
То есть вы хотите сказать, про любимую вами Россию: " ...банановая страна- была и есть и это ВСЕХ устраивает....".

Хотите с Россией потягаться в инновациях и технологиях? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26804
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:38
#3315
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Цитата:
ACROS:
США конечо будут ВСЕМИ силами ДОЖИМАТЬ и Европу и Украину - и как всегда они этого добьются, но какой эффект произвёл ковёрный - молодец, Трюдо так не смог бы, наверное.

Когда в центре Украины появится новый пролив, я даже не берусь теперь предсказывать, в честь кого этот пролив назовут :lol: А ведь можно было просто минские соглашения соблюсти.
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