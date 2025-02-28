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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7245
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 11:09
Цитата:
Ну тогда это просто Гений! Трамп!
Карачун:
Ну тогда это просто Гений! Трамп!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 15:27
Цитата:
abaika95: для десанта в глубь противникаТак себе звучит, конечно. Не канонично. Нет у нас таких традиций европейских "вглубь" всяким "противникам" проникать
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7704
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 15:54
Цитата:
Да ещё и СЗАДИ.
Карачун:
традиций европейских "вглубь"
традиций европейских "вглубь"
Да ещё и СЗАДИ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 17:48
Цитата:
А наши будут) и в глубь и на поверхность итд))
Карачун:
Так себе звучит, конечно. Не канонично. Нет у нас таких традиций европейских "вглубь" всяким "противникам" проникать
Так себе звучит, конечно. Не канонично. Нет у нас таких традиций европейских "вглубь" всяким "противникам" проникать
А наши будут) и в глубь и на поверхность итд))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 17:56
Цитата:
Нет такого ощущения потомучто Трамп в очередной раз публично переобулся
Западные психологи писали ещё при первом сроке что Трамп в детстве страдал синдромом СДВГ при котором человек просто не может сосредоточиться на одном деле и удержать мысль
Отсюда и образование у таких людей плохое
Есть данные что Трамп страдает сопутствующим СДВГ синдрому -дислексией
Тоесть человек просто читать не может
У него буковки бегают и мысли путаются
Отсюда его способность декламировать большие начитанные ему объемы текста чем читать с листочка
Всё это и даёт основание полагать что Трамп и в работе также
Вот он публично недоумевает "когда я это называл зеленского диктатором??"
[Исправлено: abaika95, 28.02.2025 - 18:59]
Карачун:
Есть у меня некоторое ощущение что все телодвижения по перемирию в конфликте РФ-Украина есть не столько результат непосредственно деятельности Трампа, сколько результат навязчивого предварительного анонса. Этакого "разогрева" заранее.
Есть у меня некоторое ощущение что все телодвижения по перемирию в конфликте РФ-Украина есть не столько результат непосредственно деятельности Трампа, сколько результат навязчивого предварительного анонса. Этакого "разогрева" заранее.
Нет такого ощущения потомучто Трамп в очередной раз публично переобулся
Западные психологи писали ещё при первом сроке что Трамп в детстве страдал синдромом СДВГ при котором человек просто не может сосредоточиться на одном деле и удержать мысль
Отсюда и образование у таких людей плохое
Есть данные что Трамп страдает сопутствующим СДВГ синдрому -дислексией
Тоесть человек просто читать не может
У него буковки бегают и мысли путаются
Отсюда его способность декламировать большие начитанные ему объемы текста чем читать с листочка
Всё это и даёт основание полагать что Трамп и в работе также
Вот он публично недоумевает "когда я это называл зеленского диктатором??"
[Исправлено: abaika95, 28.02.2025 - 18:59]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1375
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 18:17
Цитата:
Возможно. Я ж только впечатления свои описываю, а не утверждаю что познал тайны мироздания.
abaika95:
Нет такого ощущения потомучто Трамп в очередной раз публично переобулся
Нет такого ощущения потомучто Трамп в очередной раз публично переобулся
Возможно. Я ж только впечатления свои описываю, а не утверждаю что познал тайны мироздания.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:44
Цитата:
Это тебя с форума сдует, за нарушения правил форума, БУГАГА
abaika95:
Когда я тут начну на своем общаться, вас всех сдует с форума
Когда я тут начну на своем общаться, вас всех сдует с форума
Это тебя с форума сдует, за нарушения правил форума, БУГАГА
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:47
Эй, народ, пока вы спали - в овальном кабинете кое-кто под каток попал, причем не один, а вместе со страной
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:48
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск резко отреагировал на поведение президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в Белом доме. Его комментарий опубликован в соцсети X. «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — заявил бизнесмен.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:51
Президент США Дональд Трамп пригрозил Украине в случае отказа от завершения конфликта с Россией. Об этом он заявил во время общения с журналистами. Глава государства отметил, что Киеву предстоит закончить конфликт «или увидеть, что произойдет». Он также предупредил, что Украина не сможет одержать победу без помощи со стороны США.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 05:53
Цитата:
А когда было по другому? Россия всегда экспортировала сырье, это проще, не требует сложных технологий по переработке, ну и объемы запасов позволяют. А щас так тем более...
YESNO:
США подтвердили что у России появиться возможность снова продавать свое сырьё американцам . Т.е стать сырьевым придатком США ?
США подтвердили что у России появиться возможность снова продавать свое сырьё американцам . Т.е стать сырьевым придатком США ?
А когда было по другому? Россия всегда экспортировала сырье, это проще, не требует сложных технологий по переработке, ну и объемы запасов позволяют. А щас так тем более...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:31
Инициатором прекращения беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского стал президент США. Об этом в соцсети X написала журналистка Fox News, старший репортер пресс-пула Белого дома Джеки Хайнрих. Она опровергла утверждения, будто украинский лидер сам решил досрочно покинуть встречу. «Трамп выгнал Зеленского, тот не ушел по своей воле», — указала она.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7704
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:32
Цитата:
То есть вы хотите сказать, про любимую вами Россию: " ...банановая страна- была и есть и это ВСЕХ устраивает....".
И второе: - какая лебединая песня клоуна- действительно - смелый портняшка- ни ОДИН лидер, даже БАНАНОВЫЙ страны ( в отличии от клоуна, он спел "Боже храни Америку"), не мог себе ЭТОГО позволить , да ещё в стенах Белого дома.
Думаю Европа в пику Трампу и в едином порыве сможет сплотиться, именно ВОКРУГ портняшки-клоуна и НАКОНЕЦ ТО противопоставить кое что США, например ПЯТИ процентный налог с оборота в пользу НАТО.
США конечо будут ВСЕМИ силами ДОЖИМАТЬ и Европу и Украину - и как всегда они этого добьются, но какой эффект произвёл ковёрный - молодец, Трюдо так не смог бы, наверное.
maxsaf:
А щас так тем более...
А щас так тем более...
То есть вы хотите сказать, про любимую вами Россию: " ...банановая страна- была и есть и это ВСЕХ устраивает....".
И второе: - какая лебединая песня клоуна- действительно - смелый портняшка- ни ОДИН лидер, даже БАНАНОВЫЙ страны ( в отличии от клоуна, он спел "Боже храни Америку"), не мог себе ЭТОГО позволить , да ещё в стенах Белого дома.
Думаю Европа в пику Трампу и в едином порыве сможет сплотиться, именно ВОКРУГ портняшки-клоуна и НАКОНЕЦ ТО противопоставить кое что США, например ПЯТИ процентный налог с оборота в пользу НАТО.
США конечо будут ВСЕМИ силами ДОЖИМАТЬ и Европу и Украину - и как всегда они этого добьются, но какой эффект произвёл ковёрный - молодец, Трюдо так не смог бы, наверное.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:36
Цитата:
Хотите с Россией потягаться в инновациях и технологиях?
ACROS:
То есть вы хотите сказать, про любимую вами Россию: " ...банановая страна- была и есть и это ВСЕХ устраивает....".
То есть вы хотите сказать, про любимую вами Россию: " ...банановая страна- была и есть и это ВСЕХ устраивает....".
Хотите с Россией потягаться в инновациях и технологиях?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.03.25 - 06:38
Цитата:
Когда в центре Украины появится новый пролив, я даже не берусь теперь предсказывать, в честь кого этот пролив назовут А ведь можно было просто минские соглашения соблюсти.
ACROS:
США конечо будут ВСЕМИ силами ДОЖИМАТЬ и Европу и Украину - и как всегда они этого добьются, но какой эффект произвёл ковёрный - молодец, Трюдо так не смог бы, наверное.
США конечо будут ВСЕМИ силами ДОЖИМАТЬ и Европу и Украину - и как всегда они этого добьются, но какой эффект произвёл ковёрный - молодец, Трюдо так не смог бы, наверное.
Когда в центре Украины появится новый пролив, я даже не берусь теперь предсказывать, в честь кого этот пролив назовут А ведь можно было просто минские соглашения соблюсти.
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