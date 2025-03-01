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≡ Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51256
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Отправлено: 01.03.25 - 01:57
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В среду, 5 марта 2025 года, по всей территории Казахстана временно остановят ретрансляцию телерадиоканалов. Об этом предупредил национальный оператор АО "Казтелерадио".
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4040
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Отправлено: 01.03.25 - 01:57
#1
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Уже и до этого добрались!?
Без отключений, как без блинов или пирожков! 8-)
Прикольно. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 01.03.2025 - 03:03]
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