НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жестокость подростков в Семее: надо ли лишать родителей прав?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51255
Жестокость подростков в Семее: надо ли лишать родителей прав?
Отправлено: 28.02.25 - 20:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно казахстанцев потряс случай подростковой жестокости, произошедший в Семее, где группа подростков издевалась над сверстником, снимая происходящее на видео. Почему подростки жестоки в этом возрасте и как не вырастить агрессора?
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
724
Re: Жестокость подростков в Семее: надо ли лишать родителей...
Отправлено: 28.02.25 - 20:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стране нет реального наказания, поэтому не только взрослые, а уже подростки страх потеряли в этом жалостливом гос-ве!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS