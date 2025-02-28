Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...

Отправлено: - 20:30

Депутаты в Парламенте не поддержали Шаталова, т.к знают, что лучше помалкивать в тряпочку, чтобы с депутатов не выгнали и не лишиться привилегий, ничего не делая, даже думать не надо! А тут депутатам надо думать, что бы овцы были целы и волки сыты, и очень хорошо думать, да так, чтобы среди депутатов была состязания по данному вопросу, кто предложит реальную возможность исправить экономику! Возможно нужно начать с самих депутатов, потом акимов областей и так далее, затем сократить бюджетные вливания бюджетной помощи аграриям, прочим бизнесменам, сократить число прозаседавшихся, если можно их так назвать и по другим направлениям, реально усилить борьбу с коррупцией, всех законодательно работать на экономику, те кто против развития экономики, изымать имущество, кем бы он не был! Надеяться на нефть, газ, природные ресурсы, продукты земледелия, в нынешней ситуации, нельзя! Они могут иссякнуть при таком управлении экономикой! Вопрос сейчас стал очень серьезный и болезненный! Нужны перемены! Может поучиться основам экономического развития у соседнего Китая, при этом применяя уголовное, административное законодательство, существующее в этой стране и экономика встанет с колен, а дармоедов и меркантильных станет меньше!