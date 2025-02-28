Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 28.02.25 - 19:59
В Казахстане население толком не работало, привыкли к иждивенчеству, отсюда каждый второй в стране судим за умышленные преступления! Скоро вообще работать не будут, все будут судимые! Некому учить молодежь на рабочие профессии, а если и выучили их, то они идут в торговлю, распространяют наркотики, доставляют товары, пищу "богатым", занимаются мошенничеством, таксуют, скоро некому будет работать в СТО, механизаторами и тому подобное, потому что сельхозпроизводители не платят им заработанные деньги, отсюда несправедливость! Многие уже разбалованы бюджетными подношениями, многие уже полностью идут на то, чтобы своровать деньги или украсть! Ответственности никакой, то есть нуле, поэтому Парламент поздно забеспокоился, уже скоро вообще никто в стране работать не будет, все привыкли к халяве в жалостливом гос-ве! Только горло дерут : Дайте из бюджета! Всем подавай за бесплатно жилье, авто подешевле, особенно японского производства, бензин за 100 тенге, незаконно требуют не взимать налоги. Это ситуация произошла не за один год, она накапливалась годами, шел рост маргиналов, преступников, иждивенцев, и никто ни за что не нес ответственность, и потому явно стало, что в стране слабые кадры в управлении гос-вом, причем еще и меркантильные! Какой народ, такие и бояре!
[Исправлено: абике, 28.02.2025 - 21:04]