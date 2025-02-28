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≡ Прицелы этики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51254
Прицелы этики
Отправлено: 28.02.25 - 17:40
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Который день пестрят заголовки местных газет темой разборок костанайских учительских профсоюзов. Градус и уровень этих самых разборок #Цымбалюк vs #Турткараева дошел до рассмотрения Советом по этике, который рекомендовал акиму Костанайской области Кумару Иргибаевичу Аксакалову рассмотреть ответственность руководителя областного управления образования Айман Ибраевой за кое что.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17718
Re: Прицелы этики
Отправлено: 28.02.25 - 17:40
#1
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Цитата:
для проверки сигнала самого популярного СМИ Костанайщины


Журналисты сами себя не похвалят-никто не похвалит))
Про популярность не объективно но в целом ладно)

Цитата:
Дело в том, что профсоюз Цымбалюка работает под крылом "Отраслевого профессионального союза работников образования и науки "Орлеу", которым руководит Алма Иргибаевна Дощанова. Забавный факт, не правда ли!


Так и что?
Если аким встанет на сторону управления
Все начнут вопить что госслужба прикрыла своих
Если аким встанет на сторону цымбалюка то также будет вопль что аким помогает в работе родне

Чисто объективно
Турткараева призывала педагогов переходит в другой профсоюз? На записи же ее голос? Она не отрицает?
Это нарушение по всем показателям
Совет решил что таким госслужащим не место в системе
Управление рогом встало на защиту своих, иначе получится ситуация что люди просто перестанут доверять руководству, они тут топят по их задачам а за них никто не вступается
Акиму вообще лучше не лезть в эти дрязги на уровне руководителей отделов
Но тут другой момент
Совет не имея полномочий и силы кого то наказывать решили что аким должен выступить третейским судьей-слив ответственность на него..

И тут Акиму чтобы не попасть под критику с разных сторон и выступить максимально убедительно в своей жёсткой справедливости
Надо всех разогнать к х***

Туркараеву убрать
Управление наказать
Цымбалюка сместить
Добиться пересмотра состава совета чтобы больше не возникало таких политических вилок
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7701
Re: Прицелы этики
Отправлено: 28.02.25 - 18:14
#2
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Цитата:
abaika95:
Туркараеву убрать


В соседней ветке Ашимбаев плачет что НЕКОМУ работать. ТЕм более -ЛУЧШИЙ РОНО по области.

Цитата:
abaika95:
Цымбалюка сместить


Тоько его сестить, а ЕГО непосредственное начальство ?


Цитата:
abaika95:
Добиться пересмотра состава совета


Значит: выгнать этого пенсионера Серика, который и в Совете и ещё также в другом Совете - он уже начинает НАДОЕДАТЬ своей физиономией, как будто в области ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - кадровый голод.


Цитата:
abaika95:
слив ответственность на него..


О чём я писал раннее.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17718
Прицелы этики
Отправлено: 28.02.25 - 18:25
#3
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Цитата:
ACROS:
В соседней ветке Ашимбаев плачет что НЕКОМУ работать

Работать в части рабочих профессий
А не гослужащимЦитата:
ACROS:
Тоько его сестить, а ЕГО непосредственное начальство ?

А его непосредственное начальство в чем замешано? Что-то нарушило?
Ну чисто, ради объективности)
Цитата:
ACROS:
он уже начинает НАДОЕДАТЬ своей физиономией, как будто в области ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - кадровый голод.

Старый Казахстан или как там модно говорить
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