Re: Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет...

Отправлено: - 17:52

Цитата:///добавил Ашимбаев.///



С добрым утром, парламентарии!!!



Только проснулись??



Не знали что кадровый голод в стране уже давно ???



Это народ и БЕЗ ВАС знает - самое главно- что вы делаете что бы ликвидировать этот кадровый голод ??