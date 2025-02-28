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Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
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