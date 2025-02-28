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≡ Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51254
Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет Казахстан к 2030 году
Отправлено: 28.02.25 - 17:52
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"Особенно востребованы инженеры, технический персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии. В дальнейшем эта тенденция будет возрастать", - заявил Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7700
Re: Спикер сената заявил о кадровом кризисе, который ждет...
Отправлено: 28.02.25 - 17:52
#1
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Цитата:///добавил Ашимбаев.///

С добрым утром, парламентарии!!!

Только проснулись??

Не знали что кадровый голод в стране уже давно ???

Это народ и БЕЗ ВАС знает - самое главно- что вы делаете что бы ликвидировать этот кадровый голод ??
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