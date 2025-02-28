Отправлено: - 17:40

для проверки сигнала самого популярного СМИ Костанайщины

Дело в том, что профсоюз Цымбалюка работает под крылом "Отраслевого профессионального союза работников образования и науки "Орлеу", которым руководит Алма Иргибаевна Дощанова. Забавный факт, не правда ли!

Цитата:Журналисты сами себя не похвалят-никто не похвалит))Про популярность не объективно но в целом ладно)Цитата:Так и что?Если аким встанет на сторону управленияВсе начнут вопить что госслужба прикрыла своихЕсли аким встанет на сторону цымбалюка то также будет вопль что аким помогает в работе роднеЧисто объективноТурткараева призывала педагогов переходит в другой профсоюз? На записи же ее голос? Она не отрицает?Это нарушение по всем показателямСовет решил что таким госслужащим не место в системеУправление рогом встало на защиту своих, иначе получится ситуация что люди просто перестанут доверять руководству, они тут топят по их задачам а за них никто не вступаетсяАкиму вообще лучше не лезть в эти дрязги на уровне руководителей отделовНо тут другой моментСовет не имея полномочий и силы кого то наказывать решили что аким должен выступить третейским судьей-слив ответственность на него..И тут Акиму чтобы не попасть под критику с разных сторон и выступить максимально убедительно в своей жёсткой справедливостиНадо всех разогнать к х***Туркараеву убратьУправление наказатьЦымбалюка сместитьДобиться пересмотра состава совета чтобы больше не возникало таких политических вилок