Цитата:
для проверки сигнала самого популярного СМИ Костанайщины
Журналисты сами себя не похвалят-никто не похвалит))
Про популярность не объективно но в целом ладно)
Цитата:
Дело в том, что профсоюз Цымбалюка работает под крылом "Отраслевого профессионального союза работников образования и науки "Орлеу", которым руководит Алма Иргибаевна Дощанова. Забавный факт, не правда ли!
Так и что?
Если аким встанет на сторону управления
Все начнут вопить что госслужба прикрыла своих
Если аким встанет на сторону цымбалюка то также будет вопль что аким помогает в работе родне
Чисто объективно
Турткараева призывала педагогов переходит в другой профсоюз? На записи же ее голос? Она не отрицает?
Это нарушение по всем показателям
Совет решил что таким госслужащим не место в системе
Управление рогом встало на защиту своих, иначе получится ситуация что люди просто перестанут доверять руководству, они тут топят по их задачам а за них никто не вступается
Акиму вообще лучше не лезть в эти дрязги на уровне руководителей отделов
Но тут другой момент
Совет не имея полномочий и силы кого то наказывать решили что аким должен выступить третейским судьей-слив ответственность на него..
И тут Акиму чтобы не попасть под критику с разных сторон и выступить максимально убедительно в своей жёсткой справедливости
Надо всех разогнать к х***
Туркараеву убрать
Управление наказать
Цымбалюка сместить
Добиться пересмотра состава совета чтобы больше не возникало таких политических вилок