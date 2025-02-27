Отправлено: - 13:59

saba:

Вы из соратников Абике или придерживаетесь мудрости " не ошибается только тот, кто ничего не делает"?

saba:

Или только расстрел спасет нас от всего, что мешает нам в жизни?

saba:

Ошибку исправить можно,

Цитата:Я придерживаюсь "Государства" по Платону. Помните как там у него было? Государством должны управлять мудрецы а не всякий сброд, имеющий из навыков только купить по 10 продать по 100, внезапно решивший что он там что-то может.Цитата:Ни в коем случае. В моем мировоззрении расстрел это даже не наказание. Так, чисто утилитарная штука.Цитата:Ресурсы субстанция ограниченная. И на исправление ошибки, нужно потратить их сверх того что уже потрачено. В свете этого было бы весьма неплохо чтобы "косячник" больше не мог накосячить.