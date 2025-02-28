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Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
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