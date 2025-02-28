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≡ Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51254
Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить налоги – депутат Шаталов о налоговой реформе
Отправлено: 28.02.25 - 16:31
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Депутат обратил внимание, что правительство объясняет дефицит бюджета исключительно низкими налогами, но при этом нет реформ в администрировании, борьбе с дроблением бизнеса и нагрузке на ФОТ (фонд оплаты труда).
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7449
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 16:31
#1
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После всяких стометровки,подставы с бородатыми подростками,штрафы на ровном месте и всяких разных притеснении останутся одни супермаркеты которыми владеют очень крутые дядьки,а последние не дадут себя в обиду
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7700
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 16:48
#2
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Цитата:///акимы строят стадионы и бассейны,//

Не про нашего акима с "Осьминогом" ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7700
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 16:51
#3
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Цитата:///Первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин ответил, что сокращения уже были,//

Не было: " вывозка старых диванов за СЧЁТ бюджетных денег стоимостью ПЯТЬСОТ миллионов тенге..."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7700
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 16:56
#4
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Цитата:///члены экономического и финансового блока правительства во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным активно защищают проект нового Налогового кодекса.///

А, что его ЗАЩИЩАТЬ: - Президент СКАЗАЛ, значит так и будет - зачем эта игра на публику, как будто КАРМАННЫЙ Парламент его отменит и НЕПРОФФЕССИОНАЛЬНОЕ Правительство что то придумает ЛУЧШЕ.

Легче залесть в карман ДОБРОСОВЕСТНЫХ работников МСБ, чем АДМИНИСТРИРОВАТЬ цепочку НДС.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17716
Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...
Отправлено: 28.02.25 - 17:47
#5
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Бои бульдогов под ковров

Делают вид что борятся,борятся,борятся
А на деле до первого окрика или команды из АП
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