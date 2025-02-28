Re: Правительство не показало расчёты, но уже хочет повысить...

Отправлено: - 16:56

Цитата:///члены экономического и финансового блока правительства во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным активно защищают проект нового Налогового кодекса.///



А, что его ЗАЩИЩАТЬ: - Президент СКАЗАЛ, значит так и будет - зачем эта игра на публику, как будто КАРМАННЫЙ Парламент его отменит и НЕПРОФФЕССИОНАЛЬНОЕ Правительство что то придумает ЛУЧШЕ.



Легче залесть в карман ДОБРОСОВЕСТНЫХ работников МСБ, чем АДМИНИСТРИРОВАТЬ цепочку НДС.