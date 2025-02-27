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≡ Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51251
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 27.02.25 - 23:31
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Асем САРЛЫБАЕВА получила служебную квартиру как работник бюджетной сферы. Спустя время к ней пришло уведомление о выселении, так как дом предназначен только для социально уязвимых, а её поставили в очередь по категории "неполная семья".
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1373
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 13:59
#15
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Цитата:
saba:
Вы из соратников Абике или придерживаетесь мудрости " не ошибается только тот, кто ничего не делает"?

Я придерживаюсь "Государства" по Платону. Помните как там у него было? Государством должны управлять мудрецы а не всякий сброд, имеющий из навыков только купить по 10 продать по 100, внезапно решивший что он там что-то может.
Цитата:
saba:
Или только расстрел спасет нас от всего, что мешает нам в жизни?

Ни в коем случае. В моем мировоззрении расстрел это даже не наказание. Так, чисто утилитарная штука.
Цитата:
saba:
Ошибку исправить можно,

Ресурсы субстанция ограниченная. И на исправление ошибки, нужно потратить их сверх того что уже потрачено. В свете этого было бы весьма неплохо чтобы "косячник" больше не мог накосячить.
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