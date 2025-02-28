Re: На казахстанцев стали возбуждать уголовные дела из-за...

Отправлено: - 13:25

Давно пора было прикрыть эти лазейки, все эти "фрилансеры" сожрут весь этот фонд, как можно вообще такое придумать? И рожениц тоже необходимо ограничить, ни для кого не секрет как эти выплаты по беременности делаются, открывают ип и шарашат туда зарплату (учителя и медики) часто этим балуются