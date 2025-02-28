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≡ На казахстанцев стали возбуждать уголовные дела из-за завышенной социальной выплаты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51251
На казахстанцев стали возбуждать уголовные дела из-за завышенной социальной выплаты
Отправлено: 28.02.25 - 13:25
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Как сообщила министр труда и соцзащиты РК Светлана ЖАКУПОВА, отдельные граждане изыскивают лазейки, чтобы получить искусственно завышенные выплаты, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
425
Re: На казахстанцев стали возбуждать уголовные дела из-за...
Отправлено: 28.02.25 - 13:25
#1
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Давно пора было прикрыть эти лазейки, все эти "фрилансеры" сожрут весь этот фонд, как можно вообще такое придумать? И рожениц тоже необходимо ограничить, ни для кого не секрет как эти выплаты по беременности делаются, открывают ип и шарашат туда зарплату (учителя и медики) часто этим балуются
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