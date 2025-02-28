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Костанайские гвардейцы в честь 80-летия Великой Победы дали праздничный концерт в торговом центре
Костанайские гвардейцы в честь 80-летия Великой Победы дали праздничный концерт в торговом центре
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