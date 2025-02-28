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≡ Костанайские гвардейцы в честь 80-летия Великой Победы дали праздничный концерт в торговом центре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51251
Костанайские гвардейцы в честь 80-летия Великой Победы дали праздничный концерт в торговом центре
Отправлено: 28.02.25 - 12:35
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Сегодня в стране проводится множество мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Не остались в стороне и военнослужащие воинской части 6697.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3706
Костанайские гвардейцы в честь 80-летия Великой Победы дали праздничный концерт в торговом центре
Отправлено: 28.02.25 - 12:35
#1
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вот никак не могу понять, как внутренние войска стали гвардией? за какие качества или заслуги? Вот смотрю на кремлёвских гвардейцев в Москве, несущих службу у Вечного огня. То как они маршируют, как сменяют караул, их внешний вид и стать. Ну, любо дорого посмотреть. Весь мир на этих гвардейцев засматривается. Или королевская гвардия в Лондоне. Тоже красавчики. В годы ВОВ особо отличившимся частям Красной армии присваивали звание гвардейских. И это правильно. А за какие подвиги или за какую стать внутренние войска стали гвардейцами? Ходят по городу щуплые ребята, рост метр с кепкой. И как-то нелепо смотрится надпись Ултык улан на их спинах их формы. Не та нынче гвардия пошла...

[Исправлено: юля елиссева, 28.02.2025 - 13:37]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7448
Re: Костанайские гвардейцы в честь 80-летия Великой Победы дали...
Отправлено: 28.02.25 - 12:51
#2
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А за какие подвиги или за какую стать внутренние войска стали гвардейцами
А откуда взялись куча профессоров и академиков,имея такой научный потенциал,страна могла бы в этой сфере совершить интелектуальный прорыв и войти в десятки развитых стран
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1647
Костанайские гвардейцы в честь 80-летия Великой Победы дали праздничный концерт в торговом центре
Отправлено: 28.02.25 - 13:52
#3
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Это как наши десантники (ДШБ),которые и парашута не видели,а на кисти гордо накалывают "За ВДВ" :lol: Весь мир превратился в фильтры из инстаграмма... Сплошное враньё...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7243
Re: Костанайские гвардейцы в честь 80-летия Великой Победы дали...
Отправлено: 28.02.25 - 14:49
#4
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Цитата:
юля елиссева:

В Москве маршируют Полк почетного караула, у них тоже переименовали внутренние войска в Росгвардию, к военной гвардии, что отличались на полях сражений не имеет отношения! Просто название, как мотострелки скажем.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17712
Костанайские гвардейцы в честь 80-летия Великой Победы дали праздничный концерт в торговом центре
Отправлено: 28.02.25 - 15:14
#5
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Цитата:
юля елиссева:
вот никак не могу понять, как внутренние войска стали гвардией? за какие качества или заслуги?

Гва́рдия (от итал. guardia «охрана, защита»), иногда Лейб-гва́рдия («охрана, защита состоящая при особе государя») — отборная, привилегированная часть войск, выполняющая церемониальные или практические функции охраны главы государства и/или отборных боевых подразделений.

Внутренние войска самые что ни на есть гвардия, статные ни статные дело уже не зависит
Их дело внутренняя защита
А гвардейские штурмовые части во время ВОВ хрен понять почему были так названы
Для красного словца наверно Цитата:
юля елиссева:
Или королевская гвардия в Лондоне. Тоже красавчики

Обычные солдаты в медвежьих шапках и высоких ботинках
Наших сейчас в шкуры наряди будет то же самое только ты будешь вонять что это дикость
А в Британии кудауж -классика!Цитата:
Сабыр:
Это как наши десантники (ДШБ),которые и парашута не видели

Опять мимо
Десант не обозначает парашютист
Десантироваться можно и с вертолета и с БМП на марше

ДШБ нужны для десанта в глубь противника
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