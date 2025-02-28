Отправлено: - 15:14

юля елиссева:

вот никак не могу понять, как внутренние войска стали гвардией? за какие качества или заслуги?

юля елиссева:

Или королевская гвардия в Лондоне. Тоже красавчики

Сабыр:

Это как наши десантники (ДШБ),которые и парашута не видели

Цитата:Гва́рдия (от итал. guardia «охрана, защита»), иногда Лейб-гва́рдия («охрана, защита состоящая при особе государя») — отборная, привилегированная часть войск, выполняющая церемониальные или практические функции охраны главы государства и/или отборных боевых подразделений.Внутренние войска самые что ни на есть гвардия, статные ни статные дело уже не зависитИх дело внутренняя защитаА гвардейские штурмовые части во время ВОВ хрен понять почему были так названыДля красного словца наверно Цитата:Обычные солдаты в медвежьих шапках и высоких ботинкахНаших сейчас в шкуры наряди будет то же самое только ты будешь вонять что это дикостьА в Британии кудауж -классика!Цитата:Опять мимоДесант не обозначает парашютистДесантироваться можно и с вертолета и с БМП на маршеДШБ нужны для десанта в глубь противника