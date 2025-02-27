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≡ Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51251
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 27.02.25 - 23:31
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Асем САРЛЫБАЕВА получила служебную квартиру как работник бюджетной сферы. Спустя время к ней пришло уведомление о выселении, так как дом предназначен только для социально уязвимых, а её поставили в очередь по категории "неполная семья".
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4038
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 27.02.25 - 23:31
#1
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//В очереди, как социально уязвимая, она не состояла, значилась как госслужащая,//
Нормально так, получила квартиру как госслужащая, а выселят уже как социально уязвимую... :-x
Бред какой-то. Да здравствует самый гуманный суд в мире!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4038
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 27.02.25 - 23:56
#2
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Не знаю как в Казахстанах, но в Германии, социально уязвимым с тремя детьми, да даже и с одним ребёнком, предоставляют квартиры в первую очередь. В течении нескольких недель или нескольких месяцев максимум. Оплачивается государством причём. Поэтому и выселить (точнее переселить) могут, да и то при сложном процессе согласования при согласии, только в том случае, когда все требования отвечают правам и нормам закона. То есть и ответчик (социально уязвимая) согласен и органы госаппарата. Могут для того, что бы с экономить государственные деньги, при переселении, в более дешёвую квартиру.
ПС - на длительной перспективе, причём государство перенимает в данном случае издержки на переезд.

[Исправлено: Эл-починно, 28.02.2025 - 01:01]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4038
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 00:11
#3
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//Представитель прокуратуры сообщал в суде, что после проверки были уволены завсектором отдела жилищных отношений Марина Вель и секретарь жилищной комиссии Ангелина Бадак. Но выяснилось, что Бадак уволилась по собственному желанию, а Вель заняла другую должность в госорганах. При этом в документах у Бадак указана другая должность - статист, и должностным лицом она не являлась.//

Вот отсюда и нужно искать "корни" зла, это не только на коррупцию, но и на некомпетентность - похоже. И так во всём... :-x
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4038
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 00:15
#4
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Андрей, статья понравилась, хотя в отзывах сомневаюсь. Но будем посмотреть, как пойдёт. Вам Успехов и в дальнейшем желаю.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7448
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 08:20
#5
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Прокурор Каролина БЫЧКОВА поддержала иск акимата
Чем тягаться с мамашей и трое ее детей,лучше бы выявляла кто незаконно сдает казенные квартиры,а таких в мкр юбилейный я знаю несколько,просто не хочу знакомых подводить
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7243
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 08:25
#6
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Дело бы не стоило выеденного яица, если бы не грозная тень прокуратуры, Антикора и Абике с его расстрелом! Ну ошиблись, бывает, посмеялись, перевели её задним числом куда надо и никого выселять не надо! Сейчас нет! Надо выселить, лишить мать и троих детей радости жизни , потому что " нарушены права тех ,кто по очередности". Всё это в рамках любимой всеми борьбы с коррупцией, связали чиновников по рукам и ногам вот и боятся расстрела!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7693
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 08:28
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Прокурор Каролина БЫЧКОВА поддержала иск акимата



Прокуратура - по ОПРЕДЕЛЕНИЮ- поддерживает ВСЕГДА - ОБВИНЕНИЕ.
В этом и смысл их задач и обязанностей. На страже Закона- Закон может быть и НЕСОВЕРШЕНЕН или СУРОВ, но это - Закон. За это они и получают деньги.

Цитата:
сайлау курманов:
просто не хочу знакомых подводить


Раз пишите - значит вас это ЗАДЕВАЕТ, мягко говоря или жаба ДУШИТЬ, по простому.
Стукните - вы же НЕ ХУЖЕ Цимбалюка, тем более в бюджете денег НЕТ, надо же как то пополнять казну- это будет вашим вкладом в жумангарино-бектеневские аферы по НДС-у.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7243
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 11:20
#8
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Цитата:
ACROS:
Прокуратура - по ОПРЕДЕЛЕНИЮ-

Есть дух Закона и есть буква Закона, прокуратура в данном случае, как и суд поступили по букве Закона! Можно было бы ещё на досудебном разбирательстве урегулировать вопрос, но все боятся, как это будет воспринято в антикоррупционном плане!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7693
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 11:35
#9
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Цитата:
saba:
но все боятся, как это будет воспринято в антикоррупционном плане!


Да никак НЕ БУДЕТ:- это НЕ БОЯЗНЬ антикоррупционного Закона( если НЕ НАРУШАЛ и НЕ БРАЛ и НЕ ПОЙМАЛИ- то чего БОЯТЬСЯ) - это как сказал Токаев: - НЕ ЖЕЛАНИЕ и ПОФИГИЗМ гос.чиновников, брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7243
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 11:52
#10
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Цитата:
ACROS:
Да никак НЕ БУДЕТ

Вы просто внутри системы не были! Сейчас любое проявление инициативы карается сразу, если нет крыши сверху! Поэтому из за какой-то женщины с 3 детьми, своим местом, а тем более свободой рисковать никто не будет!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7243
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 11:56
#11
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Как сказал один мой товарищ, перешедший сдуру из бизнеса в госслужбу(ушел уже давно):" Когда я был в бизнесе, если я ошибался, попадаю на бабки, если здесь ошибся, все сразу хотят меня посадить!"
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1373
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 12:09
#12
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Цитата:
saba:
если здесь ошибся, все сразу хотят меня посадить!"

Ну так нефиг ошибаться. А если не можешь без ошибок то нехрен делать на госслужбе.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7243
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 12:28
#13
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Цитата:
Карачун:
Ну так нефиг ошибаться

Вы из соратников Абике или придерживаетесь мудрости " не ошибается только тот, кто ничего не делает"? Или только расстрел спасет нас от всего, что мешает нам в жизни?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7243
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 12:29
#14
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Ошибку исправить можно, расстрел никогда!
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