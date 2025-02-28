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≡ Первые дни целинной жизни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51251
Первые дни целинной жизни
Отправлено: 28.02.25 - 00:29
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Секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, выступая 3 сентября 1953 года на Пленуме ЦК с докладом «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства», предложил идею освоения целинных и залежных земель.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4038
Re: Первые дни целинной жизни
Отправлено: 28.02.25 - 00:29
#1
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Мои родители хоть и жили, по материнской линии (немцы) с 18-го века ещё, а по отцовской (русские с Сибири) с начала 19-го века. То есть к целинным переселениям Хрущёва отношения не имеют. Но тем эта тема и интереснее, тем более у них в итоге было много друзей, и с Белоруссии и с Украины и разных национальностей. Тогда это такой большой роли, как сегодня, не играло. Спасибо, с интересом прочитал, мне статья понравилась.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7243
Re: Первые дни целинной жизни
Отправлено: 28.02.25 - 11:16
#2
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Цитата:
Эл-починно:

У меня отец был награждён медалью " За освоение целинных и залежных земель"! И всё равно я считаю, что Целина была одной из самых крупных ошибок Советской власти! Невозможно, как мы до сих пор видим, достичь того же результата как в Черноземье, Кубани и на Украине! Только за счёт площади вылезли, а себестоимость в СССР никто не считал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7693
Re: Первые дни целинной жизни
Отправлено: 28.02.25 - 12:09
#3
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Цитата:
saba:
Целина была одной из самых крупных ошибок Советской власти! Н


Может и была, с точки зрения ЯРОГО антисоветчика и РУСОФОБСКОГО движения, а может и НЕ БЫЛА с моей точки зрения, поясню: - в 70 и 80-е годы уровень экономического развития и социальной обстановки в сёлах северных, целинных областях Казахстана был в на порядок ВЫШЕ нежели на НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ России или же буквально под Москвой, в пару десятков километров от столицы СССР, в некоторых сёлах - НЕ БЫЛО - телефона, асфальта, газа, централизованной воды, автобусного сообщения, почты и прочих ЭЛЕМЕНТАРНЫХ в то время цивилизованных благ человечества.

Почему так говорю: - в 80-е годы в студенческих мех.отрядах на уборке хлеба, работали с нами студенты из Московского института инженеров сельхоз.производства им В.П.Горячкина - некоторые были родом из Подмосковья и это их рассказы.
Они были УДИВЛЕННЫ как жили местные:- по их словам:-БОГАТО жили.

Если, по вашим словам, считать ЦЕЛИНУ- ОШИБКОЙ, то идите до конца: - и ССГПО и Рудный, и КБРУ и Лисаковск и асбесткомбинат и Жетыкара, тоже - ОШИБКИ.

Очевидно, с учётом этих настроении в стране , поэтому в прошлом юбилейном году - не праздновалась ШИРОКО - 70 лет Целины.

Так- джайские мероприятия , для отвода глаз, провели.

И поэтому по этой же причине и убрали стеллу в Затоболовке с ДВУМЯ орденами Ленина - которые заработала , не отдельные жители области, а ВСЯ ТРУДОВАЯ часть области, в том числе и ваш отец.

Как, же: - Жана Казахстан строят сейчас, не до какой то Целины; а до этого неудавший претендент на Нобелевку - прямо вот взял и с НУЛЯ построил Казахстан.

А, где же тогда были ВСЕ наши далёкие предки, и чем они занимались?- на конях скакали по бескрайней степи и на домбре играли, пили кумыс- так выходит
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7243
Первые дни целинной жизни
Отправлено: 28.02.25 - 12:25
#4
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Цитата:
ACROS:
Если, по вашим словам, считать ЦЕЛИНУ- ОШИБКОЙ, то идите до конца: - и ССГПО и Рудный, и КБРУ и Лисаковск и асбесткомбинат и Жетыкара, тоже - ОШИБКИ.

При чём здесь это? Я не про политику, про экономическую составляющую! С точки зрения, культуры, образования и просто быта для Казахстана это был просто прорыв, ту можно только в превосходных тонах говорить! Распахивать степи нельзя было, жаль Хрущев до Бразилии с Аргентиной не добрался, там до сих пор кочуют пастухи с огромными стадами!
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