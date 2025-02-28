Отправлено: - 12:09

saba:

Целина была одной из самых крупных ошибок Советской власти! Н

Цитата:Может и была, с точки зрения ЯРОГО антисоветчика и РУСОФОБСКОГО движения, а может и НЕ БЫЛА с моей точки зрения, поясню: - в 70 и 80-е годы уровень экономического развития и социальной обстановки в сёлах северных, целинных областях Казахстана был в на порядок ВЫШЕ нежели на НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ России или же буквально под Москвой, в пару десятков километров от столицы СССР, в некоторых сёлах - НЕ БЫЛО - телефона, асфальта, газа, централизованной воды, автобусного сообщения, почты и прочих ЭЛЕМЕНТАРНЫХ в то время цивилизованных благ человечества.Почему так говорю: - в 80-е годы в студенческих мех.отрядах на уборке хлеба, работали с нами студенты из Московского института инженеров сельхоз.производства им В.П.Горячкина - некоторые были родом из Подмосковья и это их рассказы.Они были УДИВЛЕННЫ как жили местные:- по их словам:-БОГАТО жили.Если, по вашим словам, считать ЦЕЛИНУ- ОШИБКОЙ, то идите до конца: - и ССГПО и Рудный, и КБРУ и Лисаковск и асбесткомбинат и Жетыкара, тоже - ОШИБКИ.Очевидно, с учётом этих настроении в стране , поэтому в прошлом юбилейном году - не праздновалась ШИРОКО - 70 лет Целины.Так- джайские мероприятия , для отвода глаз, провели.И поэтому по этой же причине и убрали стеллу в Затоболовке с ДВУМЯ орденами Ленина - которые заработала , не отдельные жители области, а ВСЯ ТРУДОВАЯ часть области, в том числе и ваш отец.Как, же: - Жана Казахстан строят сейчас, не до какой то Целины; а до этого неудавший претендент на Нобелевку - прямо вот взял и с НУЛЯ построил Казахстан.А, где же тогда были ВСЕ наши далёкие предки, и чем они занимались?- на конях скакали по бескрайней степи и на домбре играли, пили кумыс- так выходит