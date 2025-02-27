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Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51249
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 27.02.25 - 23:31
Асем САРЛЫБАЕВА получила служебную квартиру как работник бюджетной сферы. Спустя время к ней пришло уведомление о выселении, так как дом предназначен только для социально уязвимых, а её поставили в очередь по категории "неполная семья".
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Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 27.02.25 - 23:31
//В очереди, как социально уязвимая, она не состояла, значилась как госслужащая,//
Нормально так, получила квартиру как госслужащая, а выселят уже как социально уязвимую...
Бред какой-то. Да здравствует самый гуманный суд в мире!
Нормально так, получила квартиру как госслужащая, а выселят уже как социально уязвимую...
Бред какой-то. Да здравствует самый гуманный суд в мире!
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 27.02.25 - 23:56
Не знаю как в Казахстанах, но в Германии, социально уязвимым с тремя детьми, да даже и с одним ребёнком, предоставляют квартиры в первую очередь. В течении нескольких недель или нескольких месяцев максимум. Оплачивается государством причём. Поэтому и выселить (точнее переселить) могут, да и то при сложном процессе согласования при согласии, только в том случае, когда все требования отвечают правам и нормам закона. То есть и ответчик (социально уязвимая) согласен и органы госаппарата. Могут для того, что бы с экономить государственные деньги, при переселении, в более дешёвую квартиру.
ПС - на длительной перспективе, причём государство перенимает в данном случае издержки на переезд.
[Исправлено: Эл-починно, 28.02.2025 - 01:01]
ПС - на длительной перспективе, причём государство перенимает в данном случае издержки на переезд.
[Исправлено: Эл-починно, 28.02.2025 - 01:01]
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 00:11
//Представитель прокуратуры сообщал в суде, что после проверки были уволены завсектором отдела жилищных отношений Марина Вель и секретарь жилищной комиссии Ангелина Бадак. Но выяснилось, что Бадак уволилась по собственному желанию, а Вель заняла другую должность в госорганах. При этом в документах у Бадак указана другая должность - статист, и должностным лицом она не являлась.//
Вот отсюда и нужно искать "корни" зла, это не только на коррупцию, но и на некомпетентность - похоже. И так во всём...
Вот отсюда и нужно искать "корни" зла, это не только на коррупцию, но и на некомпетентность - похоже. И так во всём...
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 00:15
Андрей, статья понравилась, хотя в отзывах сомневаюсь. Но будем посмотреть, как пойдёт. Вам Успехов и в дальнейшем желаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7447
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 08:20
Прокурор Каролина БЫЧКОВА поддержала иск акимата
Чем тягаться с мамашей и трое ее детей,лучше бы выявляла кто незаконно сдает казенные квартиры,а таких в мкр юбилейный я знаю несколько,просто не хочу знакомых подводить
Чем тягаться с мамашей и трое ее детей,лучше бы выявляла кто незаконно сдает казенные квартиры,а таких в мкр юбилейный я знаю несколько,просто не хочу знакомых подводить
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 08:25
Дело бы не стоило выеденного яица, если бы не грозная тень прокуратуры, Антикора и Абике с его расстрелом! Ну ошиблись, бывает, посмеялись, перевели её задним числом куда надо и никого выселять не надо! Сейчас нет! Надо выселить, лишить мать и троих детей радости жизни , потому что " нарушены права тех ,кто по очередности". Всё это в рамках любимой всеми борьбы с коррупцией, связали чиновников по рукам и ногам вот и боятся расстрела!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7693
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 08:28
Цитата:
Прокуратура - по ОПРЕДЕЛЕНИЮ- поддерживает ВСЕГДА - ОБВИНЕНИЕ.
В этом и смысл их задач и обязанностей. На страже Закона- Закон может быть и НЕСОВЕРШЕНЕН или СУРОВ, но это - Закон. За это они и получают деньги.
Цитата:
Раз пишите - значит вас это ЗАДЕВАЕТ, мягко говоря или жаба ДУШИТЬ, по простому.
Стукните - вы же НЕ ХУЖЕ Цимбалюка, тем более в бюджете денег НЕТ, надо же как то пополнять казну- это будет вашим вкладом в жумангарино-бектеневские аферы по НДС-у.
сайлау курманов:
Прокурор Каролина БЫЧКОВА поддержала иск акимата
Прокурор Каролина БЫЧКОВА поддержала иск акимата
Прокуратура - по ОПРЕДЕЛЕНИЮ- поддерживает ВСЕГДА - ОБВИНЕНИЕ.
В этом и смысл их задач и обязанностей. На страже Закона- Закон может быть и НЕСОВЕРШЕНЕН или СУРОВ, но это - Закон. За это они и получают деньги.
Цитата:
сайлау курманов:
просто не хочу знакомых подводить
просто не хочу знакомых подводить
Раз пишите - значит вас это ЗАДЕВАЕТ, мягко говоря или жаба ДУШИТЬ, по простому.
Стукните - вы же НЕ ХУЖЕ Цимбалюка, тем более в бюджете денег НЕТ, надо же как то пополнять казну- это будет вашим вкладом в жумангарино-бектеневские аферы по НДС-у.
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 11:20
Цитата:
Есть дух Закона и есть буква Закона, прокуратура в данном случае, как и суд поступили по букве Закона! Можно было бы ещё на досудебном разбирательстве урегулировать вопрос, но все боятся, как это будет воспринято в антикоррупционном плане!
ACROS:
Прокуратура - по ОПРЕДЕЛЕНИЮ-
Прокуратура - по ОПРЕДЕЛЕНИЮ-
Есть дух Закона и есть буква Закона, прокуратура в данном случае, как и суд поступили по букве Закона! Можно было бы ещё на досудебном разбирательстве урегулировать вопрос, но все боятся, как это будет воспринято в антикоррупционном плане!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7693
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 11:35
Цитата:
Да никак НЕ БУДЕТ:- это НЕ БОЯЗНЬ антикоррупционного Закона( если НЕ НАРУШАЛ и НЕ БРАЛ и НЕ ПОЙМАЛИ- то чего БОЯТЬСЯ) - это как сказал Токаев: - НЕ ЖЕЛАНИЕ и ПОФИГИЗМ гос.чиновников, брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
saba:
но все боятся, как это будет воспринято в антикоррупционном плане!
но все боятся, как это будет воспринято в антикоррупционном плане!
Да никак НЕ БУДЕТ:- это НЕ БОЯЗНЬ антикоррупционного Закона( если НЕ НАРУШАЛ и НЕ БРАЛ и НЕ ПОЙМАЛИ- то чего БОЯТЬСЯ) - это как сказал Токаев: - НЕ ЖЕЛАНИЕ и ПОФИГИЗМ гос.чиновников, брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 11:52
Цитата:
Вы просто внутри системы не были! Сейчас любое проявление инициативы карается сразу, если нет крыши сверху! Поэтому из за какой-то женщины с 3 детьми, своим местом, а тем более свободой рисковать никто не будет!
ACROS:
Да никак НЕ БУДЕТ
Да никак НЕ БУДЕТ
Вы просто внутри системы не были! Сейчас любое проявление инициативы карается сразу, если нет крыши сверху! Поэтому из за какой-то женщины с 3 детьми, своим местом, а тем более свободой рисковать никто не будет!
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 11:56
Как сказал один мой товарищ, перешедший сдуру из бизнеса в госслужбу(ушел уже давно):" Когда я был в бизнесе, если я ошибался, попадаю на бабки, если здесь ошибся, все сразу хотят меня посадить!"
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1372
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 28.02.25 - 12:09
Цитата:
Ну так нефиг ошибаться. А если не можешь без ошибок то нехрен делать на госслужбе.
saba:
если здесь ошибся, все сразу хотят меня посадить!"
если здесь ошибся, все сразу хотят меня посадить!"
Ну так нефиг ошибаться. А если не можешь без ошибок то нехрен делать на госслужбе.
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