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≡ Правила обмена валют изменились в Казахстане - постановление Нацбанка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51249
Правила обмена валют изменились в Казахстане - постановление Нацбанка
Отправлено: 28.02.25 - 11:56
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Согласно документу, с 28 февраля в Казахстане утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через банковские и небанковские обменные пункты
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
244
Re: Правила обмена валют изменились в Казахстане - постановление...
Отправлено: 28.02.25 - 11:56
#1
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Почему не уточняют по рублю? А то банк покупает по 4,95, продает по 5,76. Нехилый процентик нарисовывается
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