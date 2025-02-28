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≡ 120 наркограффити уничтожили полицейские и волонтеры в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51249
120 наркограффити уничтожили полицейские и волонтеры в Костанае
Отправлено: 28.02.25 - 11:46
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- В прошлом году было устранено более 3 тысяч подобных изображений, - отмечают в пресс-службе ДП Костанайской области. - Полиция призывает всех горожан быть неравнодушными и сообщать о случаях распространения наркограффити по телефону 102 или по телефону доверия 8-747-050-35-78.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3503
Re: 120 наркограффити уничтожили полицейские и волонтеры в...
Отправлено: 28.02.25 - 11:46
#1
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Цитата:
Полиция призывает всех горожан быть неравнодушными и сообщать о случаях распростране
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3503
Re: 120 наркограффити уничтожили полицейские и волонтеры в...
Отправлено: 28.02.25 - 11:52
#2
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