Отправлено: - 11:35

saba:

но все боятся, как это будет воспринято в антикоррупционном плане!

Цитата:Да никак НЕ БУДЕТ:- это НЕ БОЯЗНЬ антикоррупционного Закона( если НЕ НАРУШАЛ и НЕ БРАЛ и НЕ ПОЙМАЛИ- то чего БОЯТЬСЯ) - это как сказал Токаев: - НЕ ЖЕЛАНИЕ и ПОФИГИЗМ гос.чиновников, брать на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.