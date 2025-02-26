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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 26.02.25 - 23:39
#3286
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Цитата:
maxsaf:
Постеснялся бы такое говорить, правопреемник. Парад победы отменили

А что правоприемственость в парадах измеряется? Ну вон в этом году проведут, можешь не возмущаться до следующего юбилея
Цитата:
maxsaf:
23 февраля отменили,

В России день создания красной армии празднуют или день вооруженных сил РФ?
Цитата:
maxsaf:
памятники солдатам сносят в Украине под аплодисменты из Казахстана.

В Украине могут чё хочешь делать
Вам в Канаде какая разница?

Россия красный флаг выкинула
Натянула власовскую тряпку
Почти все фильмы про войну снятые в России показывают какие коммунисты были сволочи и дряни а войну выйграли зеки и алкаши какие-то
9 мая опошлили, вместо торжества окончания войны, бегают "можем повторить" кричат
Начали самую большую войну в Европе после второй мировой
Вторглись в Украину по трем направлениям и ниче лучше не придумали как назвать свои фронты "север, юг и центр" чтобы любой мальчишка услышавший песню Высоцкого "идут по Украине солдаты группы центр" знал о ком речь
Пытаются пока робко реабилитировать пособников-Краснова (памятник на Дону) Маннергейма (в 2019 в Питере пытались) Шкуро итд
Так что тьфу на вас три раза))
Цитата:
maxsaf:
Благодарствую чистосердечно

Раньше считалось похвальным сравнение
Сейчас Маск это олицетворение богатого идиота
Ты не богатый)
Цитата:
таноми52:
Неужели абажуры из кожи человеков, Освенцим и Майданек, вырванные золотые зубы жертв крематориев, горы детской обуви и игрушек привезенных на смерть в концлагеря, сожженные живьём белорусы, Бабий Яр и прочее, и прочее, всего лишь преувеличение советской пропаганды?

Ты дочитай мое сообщение а потом пять копеек вставляй
Речь о солдатах
Что там в тылу СС творил другой разговор
Хотя ГУЛАГ в принципе не далеко ушел по зверствам и скотству Цитата:
таноми52:
Презрение тебе, мелкотравчатый! Берега попутал, как и 111-й?

Да можешь хоть какашкой в меня кинуть)
прям в экран компьютера у себя запули
Я так оскорбилюсь))Цитата:
Skeptic:
Давно попутали они оба.

Ещё один
Вы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с нами
На фене))
И сразу диалоги запестрят красками
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26793
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 00:38
#3287
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Цитата:
abaika95:
Вы ребята начните уже на своем культурно идентичном общаться с нами

Когда уже ты начнёшь на своем культурно идентичном общаться? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26793
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 00:40
#3288
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Цитата:
abaika95:
А что правоприемственость в парадах измеряется?

А в чём ещё в данном случае?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7233
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 02:52
#3289
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Цитата:
maxsaf:
А в чём ещё в данном случае?

Так парад в этом году будет! Правопреемником чего мы станем? На что сможем претендовать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7233
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 07:28
#3290
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Я раньше думал, что самая некомпетентная это бывшая министр здравоохранения, но нынешний министр энергетики может посоревноваться с ней за эту корону! Не можешь объяснить, не комментируй, уж чего проще!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 07:48
#3291
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Цитата:
saba:
Я раньше думал, что самая некомпетентная это...

Как вы вообще их отличаете друг от друга?! Мне если не подписать и картинку прикрыть, только звук оставить, все одинаковые косноязычные хлебушки.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7233
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 08:54
#3292
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Цитата:
Карачун:
одинаковые косноязычные хлебушки.

В общем то согласен с Вами, просто ключевые фразы разные! А так ни один из министров не может связно объяснить те или иные действия правительства! Может я ставлю перед ними невыполнимую задачу, объяснить необъяснимое?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 08:59
#3293
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Цитата:
saba:
Может я ставлю перед ними невыполнимую задачу, объяснить необъяснимое?

Да неее! Просто не умеют. Есть у меня товарищ, тот объяснять умеет, даже самую откровенную антинаучную бредятину. И ведь люди при памяти понимают что бредятина но фиг останавливают этот поток сознания потому что говорит хорошо :lol:
Мне в плане навыков речи и отчасти умением жонглировать смыслами Абаев и Биртанов нравились

[Исправлено: Карачун, 27.02.2025 - 10:02]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 09:08
#3294
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Календарь приперли, с указанием праздников профессиональных и не очень, российский. Как при таком их обилии можно не спиться не знаю. Сегодня например день чего-то там специальных операций РФ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7233
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 09:33
#3295
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Цитата:
Карачун:
Абаев и Биртанов нравились

Ну да , они хоть разговаривать на общегражданском могли. А тут разговаривают, как будто доклад наверх пишут! Всё в процентах, ссылки на Тринидад и Тобаго, что у них цены выше, поэтому туда весь газ в канистрах вывезли, а в Сьерра Леоне поголовно всё население насильно застраховали в местный ФОМС и наступило у них счастье счастное!

[Исправлено: saba, 27.02.2025 - 10:35]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 10:24
#3296
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Цитата:
maxsaf:
Когда уже ты начнёшь на своем культурно идентичном общаться?

Когда я тут начну на своем общаться, вас всех сдует с форума Цитата:
maxsaf:
А в чём ещё в данном случае?

В поддержке ветеранов,нет?
У нас 1000 долларов ветеранам дают и хату
А в России 100 долларов и шампунь

Кто больше почтительнее относится к предкам тогда?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1417
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.02.25 - 21:57
#3297
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США подтвердили что у России появиться возможность снова продавать свое сырьё американцам .

Т.е стать сырьевым придатком США ?

Стив Уиткофф, специальный посланник президента США, заявил, что после урегулирования украинского конфликта у России и США появятся значительные возможности для экономического сотрудничества, включая добычу полезных ископаемых.

Путин накануне сообщил, что у России намного больше ресурсов, чем у Украины, и Россия предложит их США.

Также Путин анонсировал возвращение к расчетам за ресурсы в долларах США.
В общем, не зря воевали , осталось только достать большую красную кнопку -перезагрузка .
такая нынче действительность или реальность .

А что конкретно разбирайтесь сами .

Зависит от количества нейронных связей в черепной коробке .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1371
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 07:50
#3298
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Есть у меня некоторое ощущение что все телодвижения по перемирию в конфликте РФ-Украина есть не столько результат непосредственно деятельности Трампа, сколько результат навязчивого предварительного анонса. Этакого "разогрева" заранее. Типа ещё вообще ничего не началось а участники уже психологически и по-видимому ментально готовы к переговорам. В таком случае действительно можно и не обладать большими талантами, или прикладывать значительные усилия. Стороны сами, будучи заведомо "разогретыми", предложат приемлемые для всех участников условия. Проще говоря сделают всю работу за переговорщика самостоятельно. Последнему останется только сверкать лицом промеж них и подкидывать в сущности не значимые реплики чисто для обозначения своего присутствия.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7691
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.02.25 - 08:20
#3299
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Цитата:
saba:
самая некомпетентная это бывшая министр здравоохранения,


Бырганым Айтимова - тоже такой же кадр: может ОБЬЯСНИТЬ необьяснимое.
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