НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51246
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 27.02.25 - 23:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Асем САРЛЫБАЕВА получила служебную квартиру как работник бюджетной сферы. Спустя время к ней пришло уведомление о выселении, так как дом предназначен только для социально уязвимых, а её поставили в очередь по категории "неполная семья".
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4037
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 27.02.25 - 23:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//В очереди, как социально уязвимая, она не состояла, значилась как госслужащая,//
Нормально так, получила квартиру как госслужащая, а выселят уже как социально уязвимую... :-x
Бред какой-то. Да здравствует самый гуманный суд в мире!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4037
Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры в Костанае. В чем причина?
Отправлено: 27.02.25 - 23:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю как в Казахстанах, но в Германии, социально уязвимым с тремя детьми, да даже и с одним ребёнком, предоставляют квартиры в первую очередь. В течении нескольких недель или нескольких месяцев максимум. Оплачивается государством причём. Поэтому и выселить (точнее переселить) могут, да и то при сложном процессе согласования при согласии, только в том случае, когда все требования отвечают правам и нормам закона. То есть и ответчик (социально уязвимая) согласен и органы госаппарата. Могут для того, что бы с экономить государственные деньги, при переселении, в более дешёвую квартиру.
ПС - на длительной перспективе, причём государство перенимает в данном случае издержки на переезд.

[Исправлено: Эл-починно, 28.02.2025 - 01:01]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4037
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 00:11
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Представитель прокуратуры сообщал в суде, что после проверки были уволены завсектором отдела жилищных отношений Марина Вель и секретарь жилищной комиссии Ангелина Бадак. Но выяснилось, что Бадак уволилась по собственному желанию, а Вель заняла другую должность в госорганах. При этом в документах у Бадак указана другая должность - статист, и должностным лицом она не являлась.//

Вот отсюда и нужно искать "корни" зла, это не только на коррупцию, но и на некомпетентность - похоже. И так во всём... :-x
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4037
Re: Ошибки в делопроизводстве - Женщину с тремя детьми могут...
Отправлено: 28.02.25 - 00:15
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Андрей, статья понравилась, хотя в отзывах сомневаюсь. Но будем посмотреть, как пойдёт. Вам Успехов и в дальнейшем желаю.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 103, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 103
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS