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≡ На казахстанца без его ведома зарегистрировали 14 тысяч телефонов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51245
На казахстанца без его ведома зарегистрировали 14 тысяч телефонов
Отправлено: 27.02.25 - 18:33
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На жителя Северо-Казахстанской области без его ведома зарегистрировали более 14 тысяч телефонов, сообщили в генеральной прокуратуре. В ведомстве отметили, что требование об обязательной регистрации сотовых телефонов по IMEI-коду, ИИН и абонентскому номеру не контролируется должным образом.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
721
Re: На казахстанца без его ведома зарегистрировали 14 тысяч...
Отправлено: 27.02.25 - 18:33
#1
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Пора уже гос-ву взять этот бизнес в свои руки и не будет таких преступлений! Все СИМ-ки будут покупать в государственном органе, например в почте Казахстана, которая является государственной структурой и проблема об обязательной регистрации сотовых телефонов будет решена!Ведь правоохранителям не хватает разве другой работы по выявлению, раскрытию латентных преступлений в гос-ве?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7232
На казахстанца без его ведома зарегистрировали 14 тысяч телефонов
Отправлено: 27.02.25 - 20:06
#2
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Цитата:
абике:
Пора уже гос-ву взять этот бизнес в свои руки и н

Ага и Ватсап разрешить читать компетентным органам, можно ещё камеры в квартирах граждан поставить, законопослушным гражданам от государства нечего скрывать! Так?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7446
Re: На казахстанца без его ведома зарегистрировали 14 тысяч...
Отправлено: 27.02.25 - 21:33
#3
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 изъяли пять SIM-боксов и более 400 SIM-карт различных
Симкарты печатал что ли? Скоро удивляться перестанем,настолько все станет обыденным
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