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≡ Жительница Аркалыка оформила кредиты на 6 млн тенге на своих знакомых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51245
Жительница Аркалыка оформила кредиты на 6 млн тенге на своих знакомых
Отправлено: 27.02.25 - 21:11
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- Женщина, злоупотребляя доверием, обманным путем завладела средствами своих знакомых. Она предлагала помощь в регистрации на сайте для безработных, в открытии депозитных счетов для получения жилья, а также в получении субсидий на выращивание овощей, - сообщают в пресс-службе ДП Костанайской области.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
721
Re: Жительница Аркалыка оформила кредиты на 6 млн тенге на своих...
Отправлено: 27.02.25 - 21:11
#1
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Где профилактика правоохранителей для ранее судимых, чтобы они не совершали повторно преступления? Почему они на психологическом уровне идут на рецидив? Наверное был прав все-таки психиатр Ламброзо? Почему то, даже вера во Всевышнего не помогает,совершившему преступление, не совершать вновь? Это равносильно, что курильщика или пьяницу отучить от вредных привычек! Это означает, что человеческая особь, сам себе бог! Профилактики нет и не будет, потому что при капитализме профилактикой никто не занимается практически! Судимый отбыл срок, вышел на свободу, а кому он при капитализме нужен? Кто его будет кормить,брать на работу, особенно судимого те же руководители ТОО, ИП и другие коммерсы! Гос-ву дармоед не нужен и поэтому судимый идет на преступление повторно по своим меркантильным или психологическим понятиям! Он будет жить на бюджетные деньги в зоне или на деньги родственников или деньги "лохов" как меркантильный "инвалид", на свободе, пока не покинет этот мир! Нет человека, нет его фамилии, имени, нет и проблем, связанных с ним! Поэтому как с ними быть, неужели всю его оставшуюся жизнь гос-во будет кормить на налоги тех, с которых она собирает, то есть гос-во поощряет изначально судимых быть иждивенцами! Меркантильность, хроническое нарушение человеческих и правовых норм-это болезнь и способа излечить, никто в мире не придумал, пока сам судимый этого не захочет, и осужденные не будут жить как хочет общество, поэтому один путь, это изоляция не в тюрьме, а местах, как в Китае, где можно использовать их знания, навыки, труд для общества после освобождения, с целью обеспечить себя! Думаю, тюрьма не способ отучить от вредных для особи действий! Для этой женщины зона привычней чем общество меркантильных особей!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7446
Re: Жительница Аркалыка оформила кредиты на 6 млн тенге на своих...
Отправлено: 27.02.25 - 21:26
#2
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поэтому судимый идет на преступление повторно по своим меркантильным
Мой бывшии сотрудник Максим С. Мне прямо в глаза заявил,что ничего его на воле не держит,сидит уже который раз со счету сбился,отобрал ноутбук у подростка и сидели два дня в ожидании что за ним придут,так и случилось,как рецидивисту дали восемь лет
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