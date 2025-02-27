Re: Жительница Аркалыка оформила кредиты на 6 млн тенге на своих...

Отправлено: - 21:11

Где профилактика правоохранителей для ранее судимых, чтобы они не совершали повторно преступления? Почему они на психологическом уровне идут на рецидив? Наверное был прав все-таки психиатр Ламброзо? Почему то, даже вера во Всевышнего не помогает,совершившему преступление, не совершать вновь? Это равносильно, что курильщика или пьяницу отучить от вредных привычек! Это означает, что человеческая особь, сам себе бог! Профилактики нет и не будет, потому что при капитализме профилактикой никто не занимается практически! Судимый отбыл срок, вышел на свободу, а кому он при капитализме нужен? Кто его будет кормить,брать на работу, особенно судимого те же руководители ТОО, ИП и другие коммерсы! Гос-ву дармоед не нужен и поэтому судимый идет на преступление повторно по своим меркантильным или психологическим понятиям! Он будет жить на бюджетные деньги в зоне или на деньги родственников или деньги "лохов" как меркантильный "инвалид", на свободе, пока не покинет этот мир! Нет человека, нет его фамилии, имени, нет и проблем, связанных с ним! Поэтому как с ними быть, неужели всю его оставшуюся жизнь гос-во будет кормить на налоги тех, с которых она собирает, то есть гос-во поощряет изначально судимых быть иждивенцами! Меркантильность, хроническое нарушение человеческих и правовых норм-это болезнь и способа излечить, никто в мире не придумал, пока сам судимый этого не захочет, и осужденные не будут жить как хочет общество, поэтому один путь, это изоляция не в тюрьме, а местах, как в Китае, где можно использовать их знания, навыки, труд для общества после освобождения, с целью обеспечить себя! Думаю, тюрьма не способ отучить от вредных для особи действий! Для этой женщины зона привычней чем общество меркантильных особей!