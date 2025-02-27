Отправлено: - 20:06

абике:

Пора уже гос-ву взять этот бизнес в свои руки и н

Цитата:Ага и Ватсап разрешить читать компетентным органам, можно ещё камеры в квартирах граждан поставить, законопослушным гражданам от государства нечего скрывать! Так?