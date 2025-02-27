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≡ Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в делегацию обещают включить и предпринимателей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51244
Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в делегацию обещают включить и предпринимателей
Отправлено: 27.02.25 - 16:28
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- В этом городе, кстати, автомобили JAC производят, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Приглашают нас в этом году Но, прежде чем поехать, нужно проработать цель поездки. И нужно точечно определиться, что, например, в сфере ЖКХ посмотреть, перенять.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1416
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 16:28
#1
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лучше пригласите их к нам на аутсорс .самый лучший будет договор . акция потуже поясок у вас будет тогда .
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3705
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 17:19
#2
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Цитата:

в центре мегаполиса в 2023 году создали парк на площади 13 кв. км

У нас в Кастанае другие приоритеты, мы деревья изничтожаем, а не высаживаем! Никаких парков, только бетонные коробки, и купленный втридорога кизильник с башкирскими йолками воткнуть впритык к бордюрам.
Цитата:

нужно проработать цель поездки

Цитата:

посмотреть, перенять.

Нужно посмотреть и перенять у китайцев смертную казнь за коррупцию! Раньше китайцы вроде расстреливали коррупционеров публично! Нам надо так же. Расстрельная стена в центре города до сих пор на месте. Вот и использовать её по назначению, для расстрела коррупционеров от власти.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7232
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 17:43
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Нам надо так же

О , количество единомышленников Абике ширится!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2155
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 18:15
#4
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Из стограмма
viktor.ionenko
*****🔸Сегодня город Рудный посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители Коммунистической партии и промышленной корпорации «Цзюцюаньская сталь» города Цзяюйгуань провинции Ганьсу.

Цель рабочего визита — ознакомление с основными направлениями социально-экономического развития Рудного и Цзяюйгуаня.

По завершении встречи был подписан Протокол о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Рудный Костанайской области Республики Казахстан и городом Цзяюйгуань провинции Ганьсу Китайской Народной Республики. Этот документ станет основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как экономика, промышленность, торговля, культура и спорт, а также в других областях.

Сотрудничество между нашими городами откроет новые возможности для их развития и внесёт значительный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Казахстана и Китая. В целях более детального обсуждения вопросов сотрудничества предложено создать рабочие группы, которые займутся подготовкой Меморандума о дальнейшем сотрудничестве.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
720
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 18:39
#5
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Смертная казнь-это реальная профилактика от совершения биомусором тяжких, особо тяжких преступлений в стране! И это очевидно многим кроме Saba!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7232
Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в делегацию обещают включить и предпринимателей
Отправлено: 27.02.25 - 20:01
#6
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Цитата:
абике:
биомусором

Ну так, я никого биомусором просто не считаю! Каков критерий для определения " биомусор"? Кто туда входит? Кто будет определять биомусор ты или нет? Конец у биомусора только один? Или возможны послабления?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7232
Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в делегацию обещают включить и предпринимателей
Отправлено: 27.02.25 - 20:02
#7
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И последний вопрос:"Ваша фамилия случайно не Сталин?"
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