Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...

Отправлено: - 18:15

Из стограмма

viktor.ionenko

*****🔸Сегодня город Рудный посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители Коммунистической партии и промышленной корпорации «Цзюцюаньская сталь» города Цзяюйгуань провинции Ганьсу.



Цель рабочего визита — ознакомление с основными направлениями социально-экономического развития Рудного и Цзяюйгуаня.



По завершении встречи был подписан Протокол о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Рудный Костанайской области Республики Казахстан и городом Цзяюйгуань провинции Ганьсу Китайской Народной Республики. Этот документ станет основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как экономика, промышленность, торговля, культура и спорт, а также в других областях.



Сотрудничество между нашими городами откроет новые возможности для их развития и внесёт значительный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Казахстана и Китая. В целях более детального обсуждения вопросов сотрудничества предложено создать рабочие группы, которые займутся подготовкой Меморандума о дальнейшем сотрудничестве.