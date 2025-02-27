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Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в делегацию обещают включить и предпринимателей
Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в делегацию обещают включить и предпринимателей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51244
Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в делегацию обещают включить и предпринимателей
Отправлено: 27.02.25 - 16:28
- В этом городе, кстати, автомобили JAC производят, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Приглашают нас в этом году Но, прежде чем поехать, нужно проработать цель поездки. И нужно точечно определиться, что, например, в сфере ЖКХ посмотреть, перенять.
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Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1416
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 16:28
лучше пригласите их к нам на аутсорс .самый лучший будет договор . акция потуже поясок у вас будет тогда .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3705
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 17:19
Цитата:
в центре мегаполиса в 2023 году создали парк на площади 13 кв. км
У нас в Кастанае другие приоритеты, мы деревья изничтожаем, а не высаживаем! Никаких парков, только бетонные коробки, и купленный втридорога кизильник с башкирскими йолками воткнуть впритык к бордюрам.
Цитата:
нужно проработать цель поездки
Цитата:
посмотреть, перенять.
Нужно посмотреть и перенять у китайцев смертную казнь за коррупцию! Раньше китайцы вроде расстреливали коррупционеров публично! Нам надо так же. Расстрельная стена в центре города до сих пор на месте. Вот и использовать её по назначению, для расстрела коррупционеров от власти.
в центре мегаполиса в 2023 году создали парк на площади 13 кв. км
У нас в Кастанае другие приоритеты, мы деревья изничтожаем, а не высаживаем! Никаких парков, только бетонные коробки, и купленный втридорога кизильник с башкирскими йолками воткнуть впритык к бордюрам.
Цитата:
нужно проработать цель поездки
Цитата:
посмотреть, перенять.
Нужно посмотреть и перенять у китайцев смертную казнь за коррупцию! Раньше китайцы вроде расстреливали коррупционеров публично! Нам надо так же. Расстрельная стена в центре города до сих пор на месте. Вот и использовать её по назначению, для расстрела коррупционеров от власти.
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 17:43
Цитата:
О , количество единомышленников Абике ширится!
юля елиссева:
Нам надо так же
Нам надо так же
О , количество единомышленников Абике ширится!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2155
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 18:15
Из стограмма
viktor.ionenko
*****🔸Сегодня город Рудный посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители Коммунистической партии и промышленной корпорации «Цзюцюаньская сталь» города Цзяюйгуань провинции Ганьсу.
Цель рабочего визита — ознакомление с основными направлениями социально-экономического развития Рудного и Цзяюйгуаня.
По завершении встречи был подписан Протокол о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Рудный Костанайской области Республики Казахстан и городом Цзяюйгуань провинции Ганьсу Китайской Народной Республики. Этот документ станет основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как экономика, промышленность, торговля, культура и спорт, а также в других областях.
Сотрудничество между нашими городами откроет новые возможности для их развития и внесёт значительный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Казахстана и Китая. В целях более детального обсуждения вопросов сотрудничества предложено создать рабочие группы, которые займутся подготовкой Меморандума о дальнейшем сотрудничестве.
viktor.ionenko
*****🔸Сегодня город Рудный посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители Коммунистической партии и промышленной корпорации «Цзюцюаньская сталь» города Цзяюйгуань провинции Ганьсу.
Цель рабочего визита — ознакомление с основными направлениями социально-экономического развития Рудного и Цзяюйгуаня.
По завершении встречи был подписан Протокол о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Рудный Костанайской области Республики Казахстан и городом Цзяюйгуань провинции Ганьсу Китайской Народной Республики. Этот документ станет основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как экономика, промышленность, торговля, культура и спорт, а также в других областях.
Сотрудничество между нашими городами откроет новые возможности для их развития и внесёт значительный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами Казахстана и Китая. В целях более детального обсуждения вопросов сотрудничества предложено создать рабочие группы, которые займутся подготовкой Меморандума о дальнейшем сотрудничестве.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 720
Re: Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в...
Отправлено: 27.02.25 - 18:39
Смертная казнь-это реальная профилактика от совершения биомусором тяжких, особо тяжких преступлений в стране! И это очевидно многим кроме Saba!
Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в делегацию обещают включить и предпринимателей
Отправлено: 27.02.25 - 20:01
Цитата:
Ну так, я никого биомусором просто не считаю! Каков критерий для определения " биомусор"? Кто туда входит? Кто будет определять биомусор ты или нет? Конец у биомусора только один? Или возможны послабления?
абике:
биомусором
биомусором
Ну так, я никого биомусором просто не считаю! Каков критерий для определения " биомусор"? Кто туда входит? Кто будет определять биомусор ты или нет? Конец у биомусора только один? Или возможны послабления?
Власти Костаная готовят поездку в китайский Хэфэй, в делегацию обещают включить и предпринимателей
Отправлено: 27.02.25 - 20:02
И последний вопрос:"Ваша фамилия случайно не Сталин?"
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