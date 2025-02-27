Re: Не только здравоохранение: для каких ещё сфер могут...

Отправлено: - 20:30

Министерство здравоохранения РК как субъект здравоохранения себя полностью изжило! И этому свидетельствует её курс:Оказание платной услуги по ГОБМП или ОСМС, и она может быть медицинской, даже если выписывают справку для поступления на службу, в другие организации. Сейчас больных не лечат, особенно тех, кто несвоевременно к ним обращается либо вообще не обращается, а лишь поддерживают медикаментозно! Делают платные плановые операции больным, только тогда, если Фонд ОСМС сначала выплатит деньги субъекту медицины (так их нужно называть), особенно это проявляется в Астане! Например, больному назначили плановую операцию в Астане для замены артерии на ноге из-за прекращения циркуляции крови! В этот период Фонд ОСМС не заплатил своевременно этому субъекту медицины, и хирург отказался делать плановую операцию, пока ему не заплатит Фонд или сам пациент! Операция стоила 2 миллиона тенге, Фонд оплатил только 1 200 000 тенге из-за нехватки денег в этом фонде! Хирург сделал операцию по замене артерии лишь тогда, когда пациент от безысходности был вынужден оплатить лично ему недостающие 800 000 тенге! После этого, хирург поменял поврежденную артерию на искусственную артерию! Разве это субъект здравоохранения? Конечно нет! Разве это не злоупотребление профессиональной ответственностью медицинского деятеля? Конечно да! Своим бездействием, врач вместо помощи наносит вред жизни и здоровью пациента! Это же умышленный отказ в предоставлении оказания медицинской помощи Эти причины явно говорят, то медицины для лечения и оздоровления нет, есть только медицинские услуги за деньги, и им без разницы, из Фонда они или от больного! А сколько говорят и пишут СМИ о приписках врачами, медсестрами за невыполненную услугу, то есть присваивают бюджетные деньги, поступающие от ГОБМП, и деньги населения, поступающие от ОСМС! И самое характерное, что никто из правоохранителей не возбуждал уголовных дел за хищения денег из Фонда, где аккумулируются бюджетные деньги и деньги населения! Поэтому спасение больного только в деньгах больного, иначе медицина бессильна! Думаю, что скоро все изменится и будут слово "здравоохранение" заменят на "субъект медицинских услуг", найдут способ отъема денег для поддержания здоровья работающего населения, пенсионеров, детей, инвалидов и других, за исключением неработающих особей, а также не оплачивающих страховые взносы по тем или иным причинам! С сельхозпроизводителей нужно обязательно брать 10% НДС, в случае если они станут повышать цены для народа на произведенные ими продукты, а если будут повышать цены на продукты, не произведенные ими, то брать 16%НДС, либо пользоваться услугами иностранных производителей сельхозпродуктов, которые будут продавать по низкой цене, для того, чтобы была на уровне конкурентная среда! Субсидии латифундистам не выдавать, пора уже им самим обслуживать себя, а не пользоваться подачками от гос-ва! Их как приучил Назарбаев под низкий процент давать субсидии, до сих пор не оскудела рука гос-ва выдавать им на развитие и прочая и прочая, на которые те научились по заграницам ездить, тратить на свои и семейные нужды: открыть ресторан для жены, создать бизнес за счет субсидий! Хитромудрых в стране сплошь и рядом, и эти все безобразия видит власть имущая, но практически ничего не делает, поскольку она имущая, а не исполнительная! Судьба утопающего, в руках самого утопающего!